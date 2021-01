Lupita D'alessio habla del ABORTO y causa polémica en redes sociales

La cantante Lupita D’Alessio protagoniza una nueva polémica en las redes sociales, esto luego de que diera su opinión al respecto de la despenalización del aborto, ya que comparo esta práctica con los feminicidios y terminó pidiendo que se respete la vida de los embriones.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Lupita D’Alessio opinó al respecto del aborto, práctica que consideró hipocresía por parte de las mujeres que levantan la voz en contra de los feminicidios que ocurren en México y varias partes del mundo.

“Las mujeres no podemos estar festejando que se legalice el aborto, porque si estamos levantando la voz contra el feminicidio, nosotras mismas queremos matar un embrión, que es una vida, sin preguntarle si ese niño quiere vivir o no”, declaró la cantante en sus historias de Instagram, mismas que eliminó tras suscitarse la polémica.

"Los embriones tienen derechos", asegura Lupita D'Alessio

‘La Leona Dormida’, como también se conoce a la cantante, declaró que respeta la política de otros países, pero que no está de acuerdo con la legalización del aborto, esto refiriendose a la decisión que tomó el gobierno de Argentina al respecto de esta práctica.

Lupita D'Alessio se pronuncia a favor de la vida.

“Por fin, o levanto la voz contra el feminicidio y luego mato a un niño que tengo en el estómago sin preguntarle, porque tiene sus derechos, es un niño que tiene derecho a vivir y tenemos el deber de preguntarle si quiere o no. Es contraproducente. Habría que ponerse de acuerdo; y no es tanto ponerse de acuerdo, es la vida de una persona, ¿tienen derecho sobre esa vida? Eso sí me da mucha tristeza y vergüenza,”, añadió Lupita D’Alessio.

Para finalizar, la famosa cantante aseguró que quienes se practiquen el aborto recibirán un castigo divino: “Que Dios les bendiga, y el que pasen estas cosas tendrá sus consecuencias delante de Dios. En la Biblia dice que todo lo bueno tendrá recompensa y lo malo también”.

Te recomendamos leer: Lupita D'alessio le dice adiós a las redes sociales por esta razón

Lupita D'Alessio asegura que el aborto tendrá castigo divino.

Las declaraciones de Lupita D’Alessio al respecto de este tema causaron gran polémica en redes sociales, e incluso hubieron cibernautas que la tacharon de ser hipócrita y doble moral, ya que le recordaron que ella fue una madre ausente y con problemas de adicciones.

¿Qué piensas acerca de las declaraciones de ‘La Leona Dormida’? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram