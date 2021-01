Lupita D’Alessio asegura que el ataque a su hijo fue abuso de poder y corrupción

El pasado 16 de diciembre César D’Alessio fue víctima de una terrible golpiza que casi le cuesta la vida. El joven cantante acudió a trabajar a una fiesta en la casa del hijo del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Supuestamente, Montiel y otros dos hombres, corrieron a César y su novia del lugar, no sin antes propinarle un brutal ataque de golpes.

El hijo menos de Lupita D’Alessio decidió compartir las fotografías de su estado crítico después de la agresión y responsabilizó a Montiel por el ataque y por las consecuencias de esto. Sin embargo, después de varias semanas en silencio, la madre de César, conocida como “La Leona Dormida” ha dado detalles de lo ocurrido.

César quedó gravemente afectado en el rostro por los golpes, incluso su vida estuvo en riesgo/Foto: Diario de Querétaro

La cantante de 66 años explicó en una entrevista para Ventaneando lo difícil que fue para ella enterarse del ataque de que fue víctima su hijo: “A mí la madrugada que me habló mi hijo Ernesto y vi las fotos me solté a llorar, yo creo que las mamás que lo hayan visto me van a entender o que hayan pasado por cosas así”, declaró.

“Es muy difícil lo que ha pasado en este país, tantos jóvenes desaparecidos también", añadió. Aunque al principio se dijo que César D’Alessio había iniciado un proceso legal en contra de sus agresores, ahora la madre del afectado ha confirmado que la demanda ya no seguirá.

“Se dijo por ahí que mi hijo se había vendido y si hay algo que los D'alessio tenemos es que no necesitamos hacer ese tipo de cosas y menos de dinero mal habido, lo que le pasó a mi hijo fue abuso de poder, fue corrupción", afirmó la artista.

Lupita D’Alessio se encargó de todos los gastos médicos de César

La famosa mexicana aseguró que ella fue quien le pagó todo a su hijo, y que no recibió dinero de nadie. "No le pedimos dinero, nada a nadie. Yo le pagué sus operaciones a mi hijo. Lo digo abiertamente y a mucha honra, no queremos dinero sucio, queremos paz, nada más", comentó.

De igual manera, Lupita D'Alessio agradeció que su hijo estuviera vivo, ya que por lo golpes pudo perder la vida. No obstante, César sufrió un grave daño en las cuerdas vocales después de que lo ahorcaron por mucho tiempo los agresores, lo que podría perjudicar su carrera musical.

