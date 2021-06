Lupita D’Alessio ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre sus nuevos proyectos, ahora al lado de BOBO Producciones. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que “La leona dormida”, nombre con el que también se le conoce a la cantante, habló sobre sus posibles planes de retirarse del mundo de la música.

De acuerdo a declaraciones de la cantante, su retiro musical ocurrirá luego de que grabe un disco con sus más grandes éxitos, además de un DVD: “Quiero grabar mi disco de éxitos, mi DVD, y después me retiro. Creo que falta ese disco de éxitos y no quito el dedo del renglón”.

Antes de retirarse, la cantante quiere grabar un disco con todos sus éxitos y un DVD.

Por otro lado, se reveló que la intérprete de ‘Lo Siento Mi Amor’ ha firmado un contrato con la disquera BOBO de Ari Borovoy por tres años, tiempo en el cual pondrá lanzar canciones inéditas. También se anunció que se tiene programado realizar un álbum en vivo, pero de este último proyecto no dio más detalles al respecto.

Además de estas dos novedades, la cantante anunció su regreso a los escenarios con dos conciertos: el primero se llevará a cabo el 11 de septiembre en la Arena Ciudad de México, mientras que el segundo ocurrirá el 3 de diciembre en el Auditorio Pabellón M de Monterrey.

"La Leona Dormida" tiene problemas con su disquera

Aunque su mayor deseo es grabar un disco en vivo con todos sus éxitos, esto no es posible ya que “La Leona Dormida” tiene un contrato con su antigua disquera Orfeón que le impide hacerlo, pues este establecía que ella no puede grabar ningún tema de su repertorio con otra casa productora.

“Hay un catálogo mío enorme y no me dejan grabarlo. Eso es un problema grave para ellos, no para mí porque ni siquiera tengo el contrato que firmé cuando tenía 17 años, en 1971; no lo tengo en mi poder, nunca me lo dieron o quizá nunca se exigió también”, añadió Lupita D'Alessio, quien hace unos meses dio a conocer que le decía adiós a las redes sociales.

¿Cuántas veces se ha casado Lupita D'Alessio?

En la actualidad, Lupita D'Alessio está enfocada a disfrutar de sus tres hijos: Jorge, Ernesto y César.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias, Lupita D'Alessio tuvo varios esposos. El primero fue Jorge Vargas, con quien estuvo casada de 1971 a 1979. De este matrimonio nacieron Jorge y Ernesto D’Alessio. Posteriormente se le relacionó con los futbolistas Carlos Reinoso y Julio Canessa.

De igual forma se le conoce a Sabu como una de sus parejas sentimentales y quien la ayudó a convertirse en una estrella de la música en Latinoamérica. Luego se relacionó con César Gómez, padre de su tercer hijo César y quien en agosto pasado perdió la vida por culpa de una terrible enfermedad. La última pareja que se le conoció fue Cristián Rossen.

Fotografías: Redes Sociales