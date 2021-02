Lupita Castro acusa a Vicente Fernández de VIOLACIÓN; después anduvo con él

Vicente Fernández protagoniza un fuerte escándalo en las redes sociales, esto luego de que la cantante Lupita Castro asegurara que fue víctima de una violación sexual por parte de “El Charro de Huentitán”, quien en las últimas semanas ha sido duramente criticado por tocar de manera indebida a las fanáticas que lo visitan en su rancho Los 3 Potrillos.

En entrevista con el programa Chisme No Like, Lupita Castro aseguró que después de haber sufrido la violación, ella acedió a tener una relación con Vicente Fernández por miedo y culpa al que dirán. Además, de que sentía que ella ya no valía como mujer.

“Después de que pasó eso, pensé en quedarme con él, porque pensé nadie me va a querer, ya está usada. Pensaba quedarme con él, pero no por el dinero o la fama sino porque pensé que ya no valía como mujer”, indicó la cantante.

Asimismo, Lupita Castro reveló que si no habló en su momento fue porque tenía miedo de que su padre muriera debido a que en aquel entonces él padecía de un grave problema de salud que tenía, y que también temía que él pudiera ir a la cárcel, pues sabía que al enterarse, su padre buscaría enfrentarse a Vicente Fernández.

Según relata la cantante, ella decidió terminar su amorío con Vicente Fernández porque lo descubrió con otra mujer en la cama; ahí decidió que no quería ser como Cuquita, la actual esposa del veterano cantante y madre del también cantante Alejandro Fernández.

Lupita Castro reacciona al escándalo de Vicente Fernández

Vicente Fernández inició el 2021 rodeado de escándalos sexuales.

Cuando fue cuestionada sobre los videos virales donde se observa a Vicente Fernández tocándole el seno a sus fans, Lupita Castro dijo que aunque ya no tiene miedo, las disculpas del veterano cantante le hicieron recordar los amargos momentos que vivió a su lado.

“Se me revolvió el estómago, pero ya veo que no era cosa de juventud. Nunca aprendió, nunca respeto... Cuando dijo ‘He hecho muchas cosas, pero nadie me ha visto’ es como si me hubieran dado un golpe en el estómago… Tuve miedo, pero ahorita no. Si me pasa algo ya sabrán quien fue”, declaró Lupita Castro ante las cámaras de Chisme No Like.

¿Consideras que Vicente Fernández debe ir a la cárcel tras las severas acusaciones de Lupita Castro? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram