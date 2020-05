Lupillo Rivera y Belinda ¿se reconcilian? Estarían juntos nuevamente

La pandemia del Covid-19 ha hecho que varias personas vuelvan a verse con sus ex’s y este sería el caso de Belinda y Lupillo Rivera, quienes parece que volverían a verse debido a que el cantante sería coach de La Voz nuevamente.

De acuerdo con varios medios nacionales, Tv Azteca ha decidido retomar las grabaciones de La Voz en plena pandemia de Coronavirus, y esta decisión parece no haberle gustado mucho a Ricardo Montaner, pues el papá de Mau y Ricky se habría negado a volver al show, a fin de prevenir el contagio de esta enfermedad.

En ese sentido, según presuntas fuentes cercanas a Tv Azteca, sería el cantante de regional mexicano quien sustituya a Montaner, por lo cual estaría cerquita de la intérprete de “Bella Traición”, y sus fans esperan que el amor entre ambos resurja.

¿Qué pasó con Belinda y Lupillo Rivera?

La historia de amor entre ambos aún es un misterio, sin embargo, algunos detalles se han ido revelando, por ejemplo, el hecho de que la cantante México-española, lo acompañó a la fiesta de XV años de su hija, o que ambos tuvieron citas románticas.

A ciencia cierta no se sabe la razón por la que terminaron, y el intérprete de “Que me entierren cantando” suele enojarse cada vez que le preguntan sobre el tema, eso sí, su tatuaje del rostro de Belinda permanecerá en su brazo por siempre.

Te puede interesar: Lupillo Rivera presume LA CASA que pudo ser de Belinda ¡De lujo!

Según el medio “Gossip Vzla” la ex actriz de televisa no estaría muy contenta de que Lupillo Rivera vuelva a tomar la silla de La Voz Azteca, y supuestamente habría amenazado a la producción de retirarse del programa si vuelve su ex pareja.

Por ahora esta información no ha sido confirmada por los directivos de azteca, y por el momento son solo rumores dados por fuentes supuestamente cercanas al canal de televisión.