Lupillo Rivera: su ex, Mayeli Alonso ¿ATACA el tatuaje del rostro de Belinda?

El hermano de la Diva de la Banda, Lupillo Rivera y la cantante Belinda luego de que compartieran escena en el programa “La Voz Azteca” de la televisora Tv Azteca han dado mucho de qué hablar.

Resulta que tras la buena química que surgió entre el cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera y la cantante pop Belinda, han surgido rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos a pesar de la diferencia de edades.

No hace muchos se dio a conocer de que el llamado “El Toro del Corrido” se tatuaría el rostro de Belinda y ahora para aumentar los rumores salió a la luz una imagen en donde lo presume en su brazo izquierdo.

Hay que destacar que la revista People en español fue la encargada de difundir la imagen en donde se veía claramente el rostro de la bella cantante en el brazo izquierdo, confirmando de esta manera todos los rumores.

¿CÓMO REACCIONARON LOS FANS?

Tras la confirmación de los fuertes rumores del tatuaje, el furor no se hizo esperar en las redes sociales, pero ha desatado opiniones divididas, ya que algunos seguidores de ambos artistas consideran que esto fue un error, pues ni si quiera han confirmado una relación como tal.

Tatuaje de Lupillo Rivera

LA OPINIÓN DE LA EX DE LUPILLO

Mayeli Alonso, ex esposa del llamado El Toro del Corrido se no ha quedado sin dar su opinión sobre este hecho, que en su tiempo no fue un detalle que la distinguiera a ella, por eso al ser cuestionada comentó tajantemente: “No me interesa, no tengo respuesta para eso, porque no me importa. Que se tatúe lo que quiera”.

Cabe destacar que hasta el momento ni Belinda ni Lupillo Rivera han declarado algo al respecto del tatuaje en cuestión, ni si existe una relación sentimental en proceso, por lo que se habrá de esperar a ver que comentan en su debido momento.

