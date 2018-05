Lupillo Rivera se divorcia tras supuesta infidelidad de su esposa

Lupillo Rivera y su actual esposa iniciaron un proceso de divorcio, tras darse a conocer una supuesta infidelidad por parte de Mayeli, actual esposa del cantante. La ahora ex pareja ha dado la cara para dar su versión al respecto y confirmar dicho divorcio.

Lupillo Rivera y Mayeli rompen el silencio tras confirmación de su divorcio por supuesta infidelidad.

Lupillo Rivera y Mayeli rompen el silencio tras confirmación de su divorcio.

El primero en confirmar la noticia fue el hermano de Jenni Rivera, Lupillo quien durante un evento fue abordado por los medios y visiblemente afectado, así respondió:

“Aquí se los estoy confirmando. “Les pido de favor como amigos que somos. Lo único que les puedo decir es que por favor les brinden el respeto a mis hijos, tengo dos pequeños a los que respeto mucho y no quisiera hablar más de este jale, yo sé que es muy interesante”.

Por su parte, Mayeli Alonso tomó su cuenta de Instagram para hablar del tema y negar que su separación fuera a raíz de una infidelidad.

“Hola a todos, les envió este comunicado para confirmar que está en proceso mi divorcio de mi aun marido Guadalupe Rivera. Desafortunadamente se dio la noticia en un medio de comunicación y vincularon mi separación a causa de una supuesta infidelidad… Estoy tomando cartas en el asunto con mis abogados, ya que NO hay personas allegadas a nosotros que pudieran afirmar lo que jamás sucedió, esto es sucio y no lo voy a permitir… Mayeli camina con la frente en alto y no permitirá que se dañe lo más preciado que tiene sus hijos… Agradezco su comprensión estoy pasando por una situación triste, y reitero que yo no iré por el mundo tratando de que crean lo contrario porque mis hijos, mi familia , mis padres y mi esposo saben quién soy … Gracias. Mayeli Alonso ”.

Cabe recordar que Lupillo y Mayeli han puesto fin a su relación sentimental tras 12 de años de matrimonio y de haber procreado a dos hijos.

La pareja contrajo matrimonio un 29 de abril del 2006.

La pareja contrajo matrimonio un 29 de abril del 2006 y fruto de su amor nacieron dos hijos, una niña de 13 años y un niño de 9. Aunque todavía es pronto para dar mucha más información, según parece, el artista está solicitando la custodia compartida de ambos. Les deseamos lo mejor en su nueva etapa.