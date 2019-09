Lupillo Rivera se borra el tatuaje ¿Qué pasó con la cara de Belinda?

Lupillo Rivera sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues luego de haber revelado que no tiene ninguna clase de relación romántica con Belinda y que solo son amigos, los usuarios no han dejado de opinar al respecto y algunos lo han criticado por tatuarse el rostro de la intérprete de ‘Boba Niña Nice’ en el brazo.

Como usted recordará, el supuesto romance entre los famosos acaparó la atención de diversos medios de televisión ante las fuertes especulaciones; no obstante, el cantante rompió el silencio y confesó que, si frecuentaba a la artista, pero sin ninguna intención romántica de por medio.

Durante las confesiones del intérprete, Lupillo mencionó que el tatuaje que se hizo en el brazo si era el rostro de Belinda, pero su decisión se basó debido a una apuesta que hizo con la rubia y no porque esté enamorado de ella, ha como la prensa ha señalado.

Ahora, Lupillo Rivera estuvo de visita en el foro del programa de espectáculos Ventaneando de TV Azteca, con la intención de promocionar su más reciente videoclip llamado: ‘Regresó el Toro’, el cual se destaca por haber sido grabado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

Como era de esperarse, los conductores de dicho programa no dudaron en cuestionarlo acerca de los rumores que lo han vinculado sentimentalmente con su ex compañera del reality ‘La Voz’.

Nuevamente el cantante de regional mexicano expresó que Belinda y él solo son amigos y que han forjado un gran lazo, al grado que no dudó en tatuarse el rostro de la cantante en uno de sus brazos.

Al preguntarle si ya tenía en mente borrar dicho tatuaje de su piel, Rivera rápidamente contestó que no, y que siempre estará muy feliz de traer a Belinda en su cuerpo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Lupillo Rivera sí se borró un tatuaje, y definitivamente no fue el de Belinda a como todos suponían, si no el que se hizo con su ex esposa Mayeli Alonso, demostrando así, que ya la olvidó por completo.

