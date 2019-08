Lupillo Rivera rompe el silencio y revela la RELACIÓN que tiene con Belinda

Tras los fuertes rumores sobre un supuesto noviazgo entre Belinda y Lupillo Rivera, el cantante mexicano aclaró lo mencionado a través de su cuenta personal de Instagram; el intérprete decidió contar la verdad sobre él y la famosa.

Con un video de más de 3 minutos, el cantante decidió por fin romper el silencio, luego de que diversos medios habían asegurado que la intérprete de "Luz sin gravedad" fue captada en el aeropuerto de Miami con un supuesto novio, ante el escándalo, el famoso confesó la verdad sobre la relación que existe entre ellos.

"Belinda y yo nunca hemos sido novios, simplemente hemos sido amigos nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco, seis veces creo a diferentes partes que el cine a un evento a unas fiestas ahí, en algunas partes nos agarraron los medios".

El cantante por fin pudo contar la verdad sobre él y la famosa, pues desde que fueron captados en una fiesta de quince años, los rumores sobre un romance se hicieron más presente en redes sociales y algunos fans han querido que ellos sean novios.

"Pero nosotros simplemente somos amigos, yo vengo y les digo y les aclaro esto porque se ha especulado ya bastante tiempo, y somos unos grandes amigos que nos conocimos y nos caímos bien y conversamos mucho y nos las llevamos suave Belinda y yo". Comentó el cantante.

"No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiere que le digan muchas cosas feas, ella es una dama, es una mujer que yo considero uno de las personas de las más hermosas que he conocido en mi vida, física y por dentro la verdad".

Durante las declaraciones que hizo en Instagram, mostró el tatuaje que tiene en el brazo y reveló que es el rostro de Belinda, pero todo tiene una explicación, pues la famosa retó al famoso para que se tatuara su rostro y él acepto hacerlo.

Tras las revelaciones que hizo el cantante, la intérprete decidió enviarle un mensaje a Rivera para agradecer las aclaraciones que hizo en aquel video.

