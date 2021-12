Lupillo Rivera revive rivalidad con Christian Nodal

¿Lupillo Rivera mando indirecta a Christian Nodal?

Después de la supuesta relación entre Lupillo Rivera y Belinda, parece que el cantante no ha superado la relación, pues en redes sociales lanza un video polémico, que ha generado un sin fin de comentarios.

El cantante de banda revivió la supuesta rivalidad con el cantante Christian Nodal, al publicar un video de “una situación real” por medio de sus redes sociales que tendría como destinatario a Christian Nodal.

¿Qué ofensa hizo Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera lanza mensaje en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram el cantante de música de banda Lupillo Rivera quien hace poco informó que se contagió de Covid-19 por segunda ocasión, publicó un video con el que levantó especulaciones sobre su rivalidad con el prometido de Belinda.

“Hay tanto…. subido en las nubes, que ya me da miedo que vaya a llover…”.

De inmediato surgió la teoría en redes sociales que afirmaba que el mensaje iba dirigido a Christian Nodal, con quien en el pasado había tenido diferencia con temas relacionados a la cantante Belinda.

Sin embargo, algunos fans aseguran que en realidad el mensaje está dirigido a sus familiares, quienes desde hace meses protagonizan una disputa legal con temas relacionados a la herencia que dejó la fallecida Jenni Rivera.

El éxito de Lupillo Rivera

Los cantantes han protagonizado enfrentamientos por Belinda

Lupillo Rivera sigue cosechando éxitos con el lanzamiento de “Grandes Ligas” donde tiene una colaboración con Alemán, Santa Fe Klan, B-Real, Snoop Dogg, obteniendo 10 millones de reproducciones.

“Gracias mi gente por este gran apoyo!!! only GP made this possible, 100 millones de gracias”

Fueron las palabras con las que Lupillo Rivera dio a conocer su reciente triunfo, antes de su polémico mensaje.

