Lupillo Rivera recibe invitación de su ex para cenar con ella y Belinda

El inesperado romance entre Belinda y Lupilla Rivera ha causado alboroto en redes sociales y el programa "Despierta América" entrevistó a la ex novia del cantante Mayeli Alonso, donde la hermosa mujer reveló que invitaría a cenar a su ex pareja y a la cantante.

Recordamos que Belinda y Lupillo Rivera forman parte del programa de canto "La Voz" que se transmite por TV Azteca, sin embargo, una periodista de espectáculos había revelado que entre ambos cantantes había algo más que solo amistad.

Belinda y Lupillo Rivera no han comentado nada al respecto, sin embargo, la ex pareja del cantante Mayeli Alonso se tomó con mucho humor contestó una pregunta que le hicieron para el programa "Despierta América", la ex esposa dijo que ya sabía del romance entre ellos.

Te puede interesar: "La mujer más hermosa" así habló Lupillo Rivera de Belinda

La periodista del programa le cuestionó a la ex esposa de Lupillo Rivera, sobre un tatuaje que tiene Belinda y ella respondió lo siguiente:

"Es que a él le gustan mucho los tatuajes, y sí supe fíjate de su relación con ella y me da mucho gusto, créeme que me da tanto gusto que, los quiero invitar a los dos a cenar a la casa".

La ex esposa de Lupillo Rivera mencionó que Belinda es una mujer libre y sin compromisos, no tiene hijos y a Mayeli Alonso le da mucho gusto que el cantante tenga un romance con la intérprete de "Luz sin gravedad".

Tras los comentarios de Mayeli Alonso sobre la relación sentimental entre Belinda y Lupillo Rivera, los usuarios comentaron al respecto.

"Habla, pero con coraje, como los invitas a cenar ¡Por favor!".

"Que ardida y envidiosa se escucha la Mayeli, siéntese señora y no ande opinando para no verse ridícula".