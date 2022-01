Lupillo Rivera podría ser demandado por su hermano Juan Rivera

El conflicto entre los miembros de la familia Rivera parece que no va a terminar pronto/Foto: People en Español | 2017 John Parra, WireImage

Lupillo Rivera posiblemente será demandado por su hermano, Juan Rivera, por presunta difamación. Esto después de que el “Toro del Corrido” realizó una serie de polémicas declaraciones en contra de Juan, las cuales supuestamente no son ciertas.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la familia de la fallecida cantante Jenni Rivera cada vez está más distanciada. Pero ahora, parece que los conflictos los van a llevar hasta instancias legales, ya que Juan aseguró en una conferencia de prensa que iniciará un proceso contra su hermano.

“Me duele reconocer que en este momento no vea una reconciliación familiar, no la veo cercana. Él dijo (Lupillo) que recibí un sueldo, que mi familia recibía un sueldo y eso es una mentira”, aseveró Juan Rivera, quien está en conflicto con los hijos de Jenni Rivera debido a los presuntos malos manejos de la herencia de la “Diva de la Banda”.

Juan asegura que es mentira lo que dijo Lupillo Rivera

Hace poco, Lupillo publicó un video en vivo en sus redes sociales, donde decidió finalmente hablar de la controversia que están enfrentando sus hermanos Juan y Rosie, contra los hijos de Jenni. Después de que se encontró que hubo supuestos malos manejos de los negocios de la “Mariposa de Barrio”, e incluso un robo de 80 mil dólares.

Sin embargo, en la conferencia con los medios, Juan afirmó que ni él ni su familia se han beneficiado económicamente de las empresas de Jenni Rivera. Por lo que el también cantante señaló que su hermano Lupillo Rivera tendrá que demostrar con pruebas todo lo que dijo en su video.

“Les aviso que mi hermano va a tener que aclarar eso, el día de hoy se le mandará una carta con el abogado que si no aclara eso va a haber consecuencias legales. Nunca he pedido una indemnización, no se trata de dinero porque gracias a Dios mi papá me enseñó a trabajar y trabajaré en todo lo posible”, aseguró Juan.

Lupillo Rivera reveló oscuros detalles de su hermano

Seguirá la controversia entre los hermanos Rivera/Foto: Telemundo

Por otra parte, Juan Rivera mencionó que Lupillo en una transmisión en vivo dijo que él había engañado a su esposa e incluso le había pedido a algunas mujeres someterse a un aborto.

“Las acusaciones que hizo mi hermano son sumamente delicadas y cómo es posible que yo voy a convencer a alguien de que tenga un aborto (…), si eso es cierto le invito a mi carnal, por favor, con fechas compruébalo”, expresó Juan.

Por lo tanto, los problemas entre Juan y Lupillo Rivera posiblemente van a continuar en caso de que proceda la demanda.

