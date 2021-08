Lupillo Rivera pidió matrimonio a Giselle Soto en el funeral de su padre

Lupillo Rivera le pidió matrimonio a Giselle Soto en el funeral de su padre, y de forma aún más insólita le entregó ahí mismo un anillo de compromiso de un dólar, según explicó la protagonista de la historia en una entrevista.

La relación entre el cantante de regional mexicano y la cosmetóloga de 26 años se hizo pública a mediados de diciembre del año pasado, y en junio de este año se confirmó que se habían casado.

El hermano de ‘La diva de la banda’ se casó por la vía legal con Giselle y ahora planean su boda por la iglesia. Fue en junio cuando él mismo confirmó a los medios de comunicación que Soto ya no era su novia, sino su esposa.

Lupillo Rivera se comprometió en el funeral de su suegro

Lupillo Rivera y su esposa, Giselle Soto. (Instagram).

La propia Giselle Soto contó cómo fue la escena. La joven compartió los detalles en el programa “Hoy día”.

“En mayo de este año perdí a mi papá. Ahí en el funeral (Lupillo) le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar y dijo ‘si esta mujer me acepta un anillo de un dólar, she's the one’”.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie, ese mismo día y como condición para casarse Rivera le hizo la promesa a su pareja de quitarse el tatuaje con el rostro de Belinda, con quien sostuvo una relación desde el 27 de marzo de 2019 hasta agosto de ese mismo año.

Lupillo Rivera y Giselle Soto

Ya hay rumores de que la pareja podría estar esperando un bebé.

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, Lupillo y Giselle Soto se conocieron a través de Instagram cuando el cantante le envió un mensaje en el que le hizo saber que es muy guapa. De ahí comenzó una charla que los llevó a su primera cita.

Según sus propias declaraciones, al poco tiempo ambos reconocieron que se sentían enamorados, y ahora sus planes incluyen una boda religiosa con una ceremonia de ensueño.

Giselle ha dicho que aunque su relación con las hijas de Lupillo Rivera no es muy cercana, se lleva muy bien con su hijo L’rey, de 11 años, quien vive con ellos.

