Lupillo Rivera pelea en Instagram "Pregúntale a Dios porque eres tan p3ndejo"

Lupillo Rivera pelea en Instagram "Preguntale a Dios porque eres tan p3ndejo"

Lupillo Rivera tuvo uno de los mejores años de su vida, y es que el intérprete de Regional Mexicano ha sabido hacer de su persona, un referente de la música de norteña. Lupillo Rivera es reconocido por su música, pero también por toda su polémica. Y es que ser polémico en parte de la familia de los “Rivera”, pues no solo Lupillo, sino también Jenny Rivera y la Chiquis Rivera fueron muy controversiales.

El 2019 estuvo lleno de bendiciones para Lupillo Rivera, pues se le rumoró un romance con Belinda, el cual posteriormente confirmaron, y aunque no pudo funcionar, el intérprete resaltó que Belinda es una Diosa, y que el tatuaje que tiene de su rostro se quedará donde está.

Lupillo Rivera volvió a ser motivo de escándalo, pues para iniciar el año hizo un “live” en su cuenta de Instagram, donde un usuario llamado Raúl Daniel Gómez, le comentó más de 13 veces con mensajes amenazantes y de odio.

Lupillo Rivera resaltó que durante el 2020 no va a tolerar las muestras de odio por parte de nadie, y bloqueará de sus cuentas a todos aquellos que le publiquen cosas negativas.

“No es una amenaza mi gente, simplemente es algo bien sencillo, si yo te caigo gordo, no te gusta Lupillo Rivera, y no te gusta mi música, y no te gusta mi forma de ser (…), si no te gusta nada de mí, que Ch1ng4dos haces siguiéndome”, le dijo Lupillo Rivera a sus seguidores en Instagram.

Asimismo, el video comenzó a subirse de tono cuando el cantante comenzó a faltarle al respeto al usuario de Instagram, llamándolo “pend3jo”.

“Haz cosas positivas, ve a la iglesia, arregla tu corazón, pregúntale a Dios cuando estés en la iglesia ‘por qué soy tan p3ndejo y sigo a un wey que no quiero”, le dijo Lupillo Rivera a su hater Raúl Daniel Gómez.

Aquí te dejamos el video para que veas el mensaje completo que le envió Lupillo Rivera a su hater en Instagram.

