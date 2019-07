Lupillo Rivera no va a la boda de la Chiquis, y esta es la razón

La hija de Jenni Rivera, la Chiquis, se casó este fin de semana, y muy para el pesar de los fanáticos, su tio Lupillo Rivera no pudo acudir a la ceremonia, por lo que no dudó en aclarar los motivos para no desatar malos entendidos.

Lupillo Rivera confesó que ha tenido mucho trabajo y le fue imposible, pues este lunes es la gran final de La Voz por Tv Azteca, por lo que tenía el compromiso de estar trabajando para este proyecto durante el fin de semana.

Además, según Lupillo Rivera, tenía agendada desde hace tiempo una presentación, asi que por más que lo intentó le fue imposible llegar a la boda de su sobrina, en ese sentido, dio una transmisión en vivo por Instagram, donde felicitó a la Chiquis por esta nueva etapa.

“No pude llegar porque tengo compromisos acá en Tv Azteca, estamos trabajando lo de La Voz, ya es la gran final el lunes y pues ahí las fechas se nos cruzaron. Tengo una cantada también”, dijo el Coach de La Voz México.

Los internautas comenzaron las especulaciones, y hubo quienes aseguraban que Lupillo Rivera no acudió pues no se lleva bien con su sobrina, además de que los conflictos entre la fallecida Jenni Rivera y su hija aún permanecen, y prefirió no presentarse.

“Él dijo un día que, siempre estaría del lado de su hermana, por eso nunca está en los eventos junto a la Chiquis, porque la mastica, pero no la pasa", fueron comentarios de los internautas.

Por otra parte, hubo quienes le echaron la culpa a Chiquis Rivera de haber acomodado las fechas justo para que su tío no pudiera acudir, buscando el día menos indicado para su tío.