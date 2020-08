¡Lupillo Rivera no es el único! Belinda siempre deja TATUADOS a sus exnovios

Los coaches del programa La Voz de TV Azteca, Belinda y Christian Nodal son novios, después de convivir por algunos meses, la situación desató memes en contra de Lupillo Rivera, por el enorme tatuaje que se hizo en su brazo para ‘demostrarle su amor’, recientemente se dio a conocer que no fue el único que decidió tatuarse a Belinda en la piel, pues también el mago Criss Angel lo hizo y en las noticias de hoy el romance se volvió un escandalo.

En 2017, Belinda y el mago Criss Angel iniciaron una relación amorosa. Su amor no era oculto, a diferencia de con Lupillo Rivera que se mantuvo en secreto. Era habitual ver a los famosos felices, mostrando su cariño en las redes sociales o en el ojo público.

BELINDA Y CRISS ANGEL

La pareja se conoció en 2016 en un verano en Las Vegas. Ambos comenzaron a robar la atención del público cuando la intérprete de "En la oscuridad" compartió un video en su cuenta de Instagram en el que invitó a sus fans a ver el acto de magia de Criss Angel.

Criss Angel tiene un tatuaje de Belinda

Dentro de una piscina, el ilusionista Angel la acuesta en el agua y la sostiene con sus manos; segundos después la cantante poco a poco se eleva por el aire.

Belinda y el mago Criss Angel presumieron su relación amorosa

Cuando por fin se dio a conocer su amor, el mago presumió su tatuaje en redes sociales. Fue en febrero del 2017 cuando el ilusionista Criss Angel compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que muestra su nuevo tatuaje, el nombre abreviado de Belinda.

Al parecer la relación terminó muy mal. El mago aseguró a varios medios de comunicación que Belinda sólo había estado con él para promocionar un video musical y por su dinero. En ese conflicto, Belinda rechazó las declaraciones de su ex y no quiso hablar más del tema.

TATUAJE DE BELINDA DE LUPILLO RIVERA

Lupillo Rivera se volvió tendencia en 2019 luego de que se difundiera una fotografía, en la cual se puede ver el tatuaje de la cara de una mujer en su brazo izquierdo. En la instantánea, difundida por la revista de espectáculos People en Español se puede observar a Lupillo Rivera en primer plano, quien utiliza una playera de manga corta y en segundo plano su brazo izquierdo, en el cual tiene el tatuaje del rostro de una mujer.

Los internautas de inmediato aseguraron que se trataba del rostro de Belinda, su entonces compañera en La Voz Senior: Belinda. Acorralado por los medios, y con la noticia de que sí habían tenido una relación amorosa, Lupillo Rivera aseguró que sí era Belinda y que no se quitaría el tatuaje.

Lupillo Rivera aseguró que no se quitaría el tatuaje.

Lupillo Rivera reveló qué le prometió a Belinda que no se quitaría el tatuaje de su rostro. “No, no, no. Yo le prometí a ella y le di mi palabra de que no me iba a quitar el tatuaje que me hizo un muchacho en Las Vegas ”, dijo en entrevista para Ventaneando.

Además, aseguró que tenía un dibujo del rostro de su ex esposa, Mayeli Alonso, en el brazo derecho, pero lo cubrió con otro al divorciarse. Lupillo Rivera, subrayó el porqué se hizo el tatuaje y aseguró que fue un reto con la cantante Belinda. “Como dije estábamos platicando de que sus fans tenían tatuajes de ella y me dijo ‘A que no te tatúas mi cara’ y yo le dije ‘Ah, cómo no’. Mis amigos tienen a Marilyn Monroe y pues yo a Belinda”, dijo.