Lupillo Rivera le planta tremendo beso a una chica en pleno escenario

El cantante Lupillo Rivera nuevamente se encuentra en el "ojo del huracán" pero ahora por un tremendo beso que le plantó a a una chica en pleno escenario, todo parece indicar que el hermano de la ‘La Diva de la Banda’, está dejando atrás esa mala racha que lo perseguía, pues aparte de perder al amor de su vida, también perdió a su mejor amigo ‘Avalanche’, un canino que se ganó el corazón de Lupillo.

Al parecer el cantante se encuentra disfrutando de su nueva etapa de soltería después de más d una década de matrimonio y de ¡qué manera lo disfruta! pues no pierde el tiempo y se la está pasando de maravilla con una nueva conquista.

Todo surgió cuando durante una de sus presentaciones, Lupillo decidió subir a una joven al escenario con la que terminó dándose tremendo besote.

Como era de esperarse los rumores no se hicieron esperar incluso hubo quien afirmó que de una de las amigas de su hija, y no dudaron en señalarla, ante lo que el cantante expresó:‘A mí se me ocurrió subir a una muchacha, cantarle una canción y darle un beso’.

Asimismo, Lupillo exhortó a sus admiradores a que dejen de importunar a la joven, pues ella no tuvo la culpa de nada:

‘Parece que a la muchacha la están atacando muy feo y la muchacha no tiene nada que ver; la muchacha no la conozco y no se quién sea. Ahora que ya tengo su información sí me voy a comunicar con ella, eso sí lo voy a hacer’. [sic]