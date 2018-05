Lupillo Rivera le pide pensión a su ex Mayeli Alonso

A casi una semana de confirmarse el proceso de divorcio entre Lupillo Rivera y Mayeli Alonso el caso ha dado un nuevo giro, debido a que el famoso le está pidiendo manutención a su aún esposa.

De acuerdo a un documento revelado en el programa “El Gordo y la Flaca”, en la demanda que interpuso el llamado “Toro del Corrido” le está exigiendo una pensión a su ex pareja debido a que Mayeli le va muy bien sus negocios.

“Los documentos de la demanda fueron obtenidos por El Gordo y la Flaca en la corte de Riverside, California y ahí es donde dicen que ella aparentemente vendiendo las joyas le está yendo mejor que a Lupillo cantando, para que vean que no es todo color de rosa con la música”, explicó Raúl de Molina.

Este escenario ha provocado gran controversia entre los seguidores del hermano de Jenni Rivera, pues mientras algunos apoyan la equidad de género y argumentan que fue gracias a Lupillo que Mayeli tiene algunos negocios, otros cuestionan al cantante por pedirle dinero a su ex, pues es el hombre de la relación y además porque no creen que su carrera no le dé los recursos para mantenerse.