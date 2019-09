Lupillo Rivera es tachado de RIDÍCULO por un tatuaje con el rostro de Belinda

Lupillo Rivera sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues luego de haber revelado que no tiene un romance con Belinda y que son solo amigos, los usuarios han opinado al respecto y algunos lo han criticado por tatuarse el rostro de la intérprete de "Sapito".

Recordamos que el supuesto romance entre los famosos acaparó la atención de diversos medios de televisión, ante las fuertes especulaciones, el cantante rompió el silencio y confesó que, si salía con la artista, pero como amigos.

Durante las confesiones del intérprete, él comentó que el tatuaje que se hizo en el brazo si era con la cara de Belinda, pero decidió hacérselo debido a una puesta y no porque este enamorado de ella como diversos usuarios han comentado.

Lupillo Rivera es tachado de RIDÍCULO por un tatuaje con el rostro de Belinda

Te puede interesar: Lupillo Rivera rompe el silencio y revela la RELACIÓN que tiene con Belinda

El cantante mencionó sobre el tatuaje: "Este tatuaje que me lo hice porque Belinda tiene muchos fans...Hay algunos belifans que se han tatuado el rostro de Belinda, y en una conversación que teníamos ella y yo ahí en La Voz, me retó y me dijo: 'A que no te tatúas mi cara' y yo le dije: Y porque no".

Lupillo Rivera es tachado de RIDÍCULO por un tatuaje con el rostro de Belinda

El video que compartió el famoso en cuenta personal, mencionó que aquel tatuaje con el rostro de la casa se lo hizo en Los Ángeles; él no se lo quitará pues asegura que le gusta tener en su brazo a la mujer más bella que es Belinda.

Lupillo Rivera es tachado de RIDÍCULO por un tatuaje con el rostro de Belinda

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

El famoso comentó que tras haberse realizado el tatuaje comenzaron a criticarlo, antes las burlas él comentó: "Es mi brazo, es mi cuerpo, yo me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar...Es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida".

"¡Ridículo! Sin ninguna clase. Que hace con tatuaje tan grande de una persona que no es nadie en su vida".

Si quieres ver más contenido de Lupillo Rivera ¡DALE CLIC AQUÍ!