Lupillo Rivera es acusado de ROBAR canciones ¿A su propia familia?

Además de ser un gran cantante, Lupillo Rivera ha apostado por ser productor, es por ello que hace unos años y tras descubrir que su sobrina Katia tiene talento para el canto, decidió ayudarla a producir su propia música, sin embargo, la tía del cantante asegura que él le robó a la joven.

De acuerdo con información difundida por el programa ‘De Primera Mano’, Pita Saavedra asegura que Lupillo Rivera le robó a Katia Saavedra unas canciones que grabaron desde el año pasado, las cuales nunca llegaron a manos de la joven.

“Él contactó a Katia y se dio cuenta que mi sobrina había estado en La Voz Kids México, se dio cuenta que tiene talento y le dijo que la iba a ayudar, que la iba a grabar. Le prometió el cielo a mi sobrinita, a mi hermana y a mi cuñado, pasó el 2019 y nunca le mandó las producciones, se quedó con ellas”, dijo la tía de ‘El Toro del Corrido’.

Lupillo Rivera es acusado por sus familiares de robarle canciones a su sobrina.

Lupillo Rivera se defiende de terribles acusaciones

Ante dichas declaraciones, Lupillo Rivera se puso en contacto con el programa de Imagen Televisión para defenderse: “Es gente que no tiene talento y tiene que buscar que hacer para llamar la atención. Es hermana de mi mamá, es una persona que ya hemos tenido problemas con ella”.

El hermano de Jenni Rivera añadió que él sí decidió apoyar a la joven y que le pagó la producción para realizar las canciones: “Lo que sí hice fue que me di cuenta que Katia, mi sobrina, canta muy bonito. Mis respetos para Katia, le dije que fuera al estudio a la casa, que le iba a pagar la producción, el mariachi para que tuviera una producción bonita”.

Lupillo Rivera se defiende de las acusaciones y asegura que su sobrina será una gran artista.

Lupillo Rivera aseguró que él sí le entregó las canciones a Katia Saavedra y que quiso ayudarla, sin embargo, todo resultó en un problema: “Le entregué todo a Katia, tienen la grabación hecha. Como todos los artistas quieren que los traigan de la mano, Katia tiene el talento y ahorita está joven, tiene 16 años y cuando cumpla 18 o 20 años va a ser un artistón, pero tiene que rodearse de gente positiva, que le enseñe el camino. Yo pensé hacerlo con Katia y resultó un problema”.

Para finalizar, el ex novio de Belinda reiteró que él le puede entregar a Katia Saavedra las canciones que grabaron, pero sólo a ella y no a otros familiares: “Cuando pagas una producción, pues ellos la pagan. No tengo problema en darle la producción a Katia, no a su papá o a su mamá, es de Katia no de ellos”.

Fotografías: Instagram