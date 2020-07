Lupillo Rivera dijo la verdad “Nunca me voy a olvidar de Belinda”

Hace unos días se viralizó un video del cantante Lupillo RIvera en donde parece estar pasado de copas, en ese sentido, los internautas comenzaron a especular que quizá estaba de mal de amores tratando de olvidar a Belinda.

En ese sentido, fueron el programa “De primera mano” el que se encargó de sacar la confesión al cantante, quien aseguró que jamás se olvidaría de la cantante, y que no le importaba decirlo públicamente.

“Nunca me voy a olvidar de Belinda la verdad eh, eso sí lo digo públicamente, nunca me voy a olvidar de ella y punto”.

Aunque al famoso no le gusta abordar el tema, pues ya lleva mucho tiempo que no está con la famosa, por lo que prefiere no hablar de ella, y siempre asegura que todo lo que tenía que decir ya lo ha declarado antes, por lo cual suele pedir a sus fans y periodistas que no le pregunten más por la cantante.

Lupillo Rivera y su historia de amor con Belinda

Fueron cerca de 5 meses los que la cantante y el hermano de Jenni Rivera estuvieron juntos, y se les llegó a ver muy románticos en la fiesta de ucmpleaños de su hija, y en otros momentos en sociedad.

Sin embargo, por alguna razón que se desconoce, la relación no funcionó y llegó a su fin, pero la diferencia de edad y géneros musicales entre ambos hizo que el público se obsesionara con su relación, queriendo saber cada detalle.

Aunque a Belinda en las entrevistas ya casi no le preguntan sobre el tema, y ella no ha sido muy abierta con las declaraciones, por el contrario Lupillo Rivera ha revelado algunos detalles, y siempre le preguntan al respecto.

Ambos se conocieron en 2019, mientras ejercían su labor como Coach de La Voz México, programa en donde compartieron escenario, y al parecer momentos de mucho amor.