Lupillo Rivera, devastado por la muerte de un ser querido

El cantante recurrió a sus redes sociales para despedirse de su ser querido.

Lupillo Rivera le abrió su corazón a sus fans y por medio de su cuenta oficial de Instagram reveló que se encontraba devastado debido a que había fallecido Javier Rivera, una persona que fue pieza fundamental en su carrera artística y a la que le tenía gran aprecio.

De acuerdo a la información que reveló el cantante en su publicación, el señor destacó por tener un gran talento en el ámbito musical, mismo que le permitió trabajar con grandes artistas como Vicente Fernández, Joan Sebastián y Juan Gabriel, entre muchos otros.

Javier Rivera fue un gran apoyo para la carrera musical del cantante.

Sin dar más detalle de su muerte, el hermano de Jenni Rivera aseguró que la noticia de su fallecimiento le afectó demasiado debido a que él siempre estuvo apoyándolo en todo momento, además de darle consejos y regaños, mismos que le ayudaron a crecer en el ámbito profesional y personal. De inmediato, sus fans le dedicaron palabras de consuelo.

Lupillo Rivera despide a Javier Rivera con emotivo mensaje

El cantante despidió a Javier Rivera con emotivo mensaje en Instagram.

Además de la foto que compartió para despedir a quien considera que fue “el mejor mentor de su carrera artística'', el cantante, quien hace unas semanas tuvo problemas de salud, le dedicó un emotivo mensaje de despedida, el cual fue aplaudido por todos sus seguidores.

“Se me fue el mejor mentor que ha tenido mi carrera… Cuando tenía una duda profesional o personal, mi primera llamada era a Don Javi; todo lo que aprendí hacer en el escenario fue por este señor…. Y sí, me duele mucho porque siempre contestó mis llamadas, ya sea para aconsejarme o regañarme por todo lo que he vivido, escribió Lupillo Rivera en Instagram.

