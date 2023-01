Lupillo Rivera desmiente a Mayeli y aclara que él no hizo un trío

Lupillo Rivera desmiente a Mayeli y dice que no hizo un trío

La controversia entre Lupillo Rivera y su exesposa Mayeli Alonso no ha terminado y es que fue en el 2018 cuando la prensa dio a conocer que una supuesta amiga del cantante aseguró que se había sido partícipe de un trío sexual con la pareja y que por ello habían comenzado sus problemas que terminaron con su matrimonio.

No obstante, el pasado 3 de enero del año en curso, a través de un live en Instagram, la empresaria confirmó que si llevó a cabo un trío a lado de Lupillo y una modelo, de la cual se reservó el nombre.

Dio detalles de la forma en que decidieron explorar su sexualidad como pareja, pero aunado a lo que se creía, ella admitió que el contexto del acto se dio en el mejor momento de su relación, por lo que eso no le trajó problemas:

"Hace tiempo sí hicimos un trío mi marido en ese momento y yo con otra mujer y no pasó nada, absolutamente nada malo, mi matrimonio estaba en su mejor momento", declaró.

Lupillo Rivera niega haber hecho un trío con Mayeli Alonso

Claro que el cantante decidió dar su versión de los hechos y admitió que eso fue una total mentira, esto lo dio a conocer en una reciente entrevista que dio a los medios de comunicación: "Con ella no, no hay manera de como puedas hacer eso en un matrimonio, no debes".

Asimismo, señaló que se encuentra sereno y que desconoce si Mayeli ha participado en algo así: "Yo estoy tranquilo, yo no te puedo responder si ella a lo mejor... no sé".

De igual manera, los medios intentaron hacerlo confesar si había realizado un acto así con otras personas, a lo que él contestó que es algo que uno no debe de ventilar y dejarlo solo en el corazón:

"Las que pasan dentro de los cuartos o con personas con las que has tenido relación uno se debe callar. Eso se debe de quedar en el corazón de uno, si lo disfrutaste, eso es algo que se queda personalmente en uno", finalizó.

Mayeli Alonso no ha respondido

Al momento Mayeli no ha salido a dar declaración alguna, recordemos que en sus más recientes declaraciones confesó que las personas no deberían tener un tabú con respecto a esas praticas y es que incluso señaló que eso en su momento solo propició que su esposo se sintiera 100% satisfecho a su lado:

"No fue el motivo por el cual él y yo nos separamos. Cuando eso pasó estábamos en nuestro apogeo, él babeaba por mí, me amaba, él era un hombre que estaba satisfecho cien por ciento en todos los aspectos con su mujer", confesó.

