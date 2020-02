Lupillo Rivera con CONTUNDENTE mensaje se dirigió a Belinda ¡No la supera!

El cantante Lupillo Rivera, quien ha generado desde hace algunos meses una fuerte polémica por tener una supuesta relación con la cantante Belinda y que ahora ya no quiere hablar sobre ella, ha sorprendido con un mensaje que le ha enviado.

Lo que parecía ser el silencio del cantante, ahora se corrobora que Lupillo Rivera no ha superado a Belinda, pues ahora el cantante le envió un lindo mensaje a la intérprete de “En el amor hay que perdonar”, con quien asegura mantuvo un romance cuando ambos estuvieron en “La Voz México”.

El mensaje decía así: “Échale muchas ganas [Belinda]. Simplemente, le deseo lo mejor del mundo a la muchacha, que siga creciendo artísticamente…“Ojalá y gane La Voz, la verdad. Y que le eche muchas ganas a la vida”, expresó Rivera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

Pero eso no fue todo, pues el intérprete bromeó cuando fue cuestionado sobre si había cambiado el tatuaje el de Belinda por el de Danna Paola, por lo que también hizo una pequeña alusión a su aparente interés romántico por la conductora Mónica Noguera.

“Eso fue para que ya no pregunten [sobre Belinda]; para que ya te le den vuelta a la página. No, no, no”, mencionó riendo. “En estos momentos mi hermana [Jenni] me estuviera diciendo que me la llevara calmada porque la soltería es muy peligrosa”.

Hay que recordar que el pasado fin de semana, el cantante realizó un pequeño concierto al que su familia asistió de manera sorpresiva para celebrarle su cumpleaños y en dicho evento, su hermano Juan aprovechó la ocasión para disculparse tras el conflicto que los mantuvo alejados por muchos años.

“Soy una persona que ama mucho a mi familia. Pasamos muchos años peleados mi carnal [hermano Lupillo Rivera] y yo”, dijo Juan Rivera en dicho concierto íntimo que dio Lupillo. “Nunca le pedí perdón, ni él a mí. Y para mí no es necesario que él me lo diga porque con sus acciones y su mirada [se han perdonado]. Pero yo le quiero decir gracias a mi carnal”.

Cabe destacar que al respecto, Lupillo Rivera aseguró que en su familia “todos siempre hemos estado muy juntos en la carrera; siempre apoyándonos en el proyecto que cada quien tenga”.

