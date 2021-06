Lupillo Rivera borra el tatuaje de Belinda, pero ¿cuánto le costó?

Belinda y Christian Nodal anuncian su compromiso y el tema del momento es “Lupillo Rivera borra el tatuaje de La Beli” y es lógico ya que en incontables ocasiones el cantante dijo que amaba perdidamente a quien fuera su compañera en La Voz México, por lo que se atrevió a tatuarse su rostro.

Pero ahora, casualmente con el compromiso de Belinda, Lupillo Rivera decidió eliminar el famoso tatuaje, que pese a que muchos pensaron que sería con láser el cantante decidió solo ocultarlo y el tatuador que borró el rostro del brazo del cantante habló sobre ¿cuánto le costó a Rivera?

Para comenzar la simple acción “borrar el tattoo” y decir que fue por respeto a su prometida causa controversia, por ello te dejamos saber cómo el Lupillo Rivera se quitó el tatuaje de Belinda el el video del proceso.

Lupillo Rivera no pagó nada por “borrar” tatuaje

Resultó que el tatuador dijo que el Lupillo Rivero no pagó.

El tatuador Antonio Morales, quien es conocido como Tanke Rules, decidió hablar de cómo fue experiencia al eliminar el rostro de Belinda del brazo del cantante así cómo fue la manera en la que Lupillo le pagó sus honorarios.

Tanke Rules, a quien puedes encontrar en Instagram, reconoció que no recibió dinero por este trabajo, ya que se conforma con el renombre que le trajo a su trabajo.

“Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer, yo seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”, confesó Antonio Morales.

Diseño del tatuaje de Lupillo Rivera

Con respecto al diseño, el tatuador de Lupillo dijo que él quería un Blackout.

La intención de Lupillo Rivera desde el principio era dar un “blackout” al grabado, no convertir el rostro en una catrina o rostros de algunas especies animales, como regularmente se suele hacer.

“Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desapaprecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”, aseguró.

Tanke Rules dijo que el diseño sí fue bueno para desaparecer por completo el recuerdo de Belinda, pero dijo que “Puede que duela un poco más, puede hacerlo mediante láser. Pero a él le gustan mucho los tatuajes, puede que le demos un retoque para taparlo por completo”.

Con respecto a ello el mismo cantante, quien además documento el proceso, dijo: “Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo…”.

Además aclaró el punto sobre romper su palabra “Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”.

No es una simple “mancha”

El resultado del tatuaje del Lupillo Rivera para desaparecer el rostro de “La Beli” no es una simple “mancha”.

El tatuador ha explicado en más de una ocasión que este “manchón de tinta” sobre el rostro de Belinda fue un proceso complejo y que les demoró tres horas y explicó por qué.

Para comenzar, la extensión del tatuaje, el rostro de Belinda era grande por lo que se utilizó figuras en tinta negra para cubrirlo. “No era un tatuaje pequeño, sí estuvo algo mediano, hicimos algunos descansos, pero me tomó como unas tres horas taparlo”.

Por su parte, Lupillo Rivera cansando de las críticas sobre el diseño quiso poner freno a las críticas a su nuevo diseño y desde sus redes sociales recalcó cómo lo eligió: “Así lo diseñó mi morro de 12 años”.

