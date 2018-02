Lupillo Rivera apoya la preferencia sexual de su sobrino

A pesar del distanciamiento que existe entre Lupillo Rivera y su padre Pedro Rivera, los cantantes finalmente compartieron un escenario en Anaheim, California.

“Mi jefe a mí me ha enseñado todo lo que sé en la vida, y siempre lo he dicho él siempre va a ser el maestro y yo voy a ser el alumno toda la vida, no importa si he ganado Grammys, he ganado premios, si he vendido millones de discos, para mi sigue siendo el maestro y siempre el estudiante se pone nervioso cuando está presente el maestro”, dijo el llamado “Toro del Corrido” antes de su presentación.

De la misma manera, el cantante mexicano compartió su postura luego de que su sobrino Johnny, hijo menor de Jenni Rivera, revelara sus preferencias sexuales.

“Yo nunca he dicho nada malo de los gays porque cada quien su gusto, si les gusta a ellos eso pues que bueno, nada más que no me las pidan a mí porque ahí es donde está el problema”, declaró con una gran sonrisa.

"Yo nunca he dicho nada malo de los gays porque cada quien su gusto"...

Finalmente, el hermano de la Diva de la Banda confesó que si su padre se lo pide, estaría dispuesto a fumar la pipa de la paz con su hermano Gustavo Rivera, quien luego de tener una fuerte discusión, golpeó con un bate de béisbol el auto en el que se encontraban su esposa e hijos.