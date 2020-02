Lupillo Rivera admite que Belinda es la mujer que más ha amado

El cantante mexicano Guadalupe Rivera Saavedra, famoso por su nombre artístico Lupillo Rivera, nuevamente volvió a tocar el tema de su historia de amor con la cantante Belinda. Lupillo de 48 años de edad tuvo una emotiva entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante donde confesó que le hubiera encantado poder envejecer a lado de Beli de 30 años.

El romance entre ambos cantantes surgió después de que Lupillo y Belinda participaran en el reality musical “La Voz Azteca”, donde estuvieron a lado de Yahir y Ricardo Montaner como coaches. Aunque al principio, ambos artistas negaban tener algún amorío, fue el mismo Lupillo Rivera quien más tarde afirmó que tuvo algo con la cantante de origen español.

Aunque ahora Belinda se le ha relacionado más sentimentalmente con el cantante Yahir, Lupillo confesó que Beli es la mujer que más ha amado. Cuando Gustavo Adolfo Infante le cuestionó a cantautor sobre su relación con la intérprete de “Bella Traición”, al principio se mostró renuente de querer hablar del tema; sin embargo sus palabras a cerca de la también actriz fueron conmovedoras:

“Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Sí, fue la mujer que más he amado en la vida, hasta este punto", expresó Lupillo Rivera.

Lupillo Rivera quería vivir un futuro a lado de Belinda

Durante su entrevista, el hermano de Jenni Rivera también dio a conocer que él sí quería vivir un futuro a lado de la cantante y actriz Belinda.

"Hubiese sido una historia de amor muy hermosa, solo eso te digo”, confesó Lupillo a Gustavo Adolfo Infante.

Además, el compositor y cantante mexicano habló del tatuaje que se hizo en honor a Beli, del cual no se arrepiente y afirmó que siempre lo tendrá con él hasta el día de su muerte, ya que se lo hizo como parte de una apuesta y le ha tomado un gran cariño a la imagen.

Sin embargo, aunque el romance entre Belinda y Lupillo Rivera no pudo consolidarse, aún no se sabe si los cantantes siguen siendo amigos; ya que se sabe que Belinda no le gusta hablar de su vida privada.

