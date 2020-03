Lupillo Rivera aceptó su realidad ¿Tiene un problema con las mujeres?

¿Lupillo Rivera aceptó que tiene una seria adicción?

Lupillo Rivera ha sido tachado de mujeriego en múltiples ocasiones, y es que el cantante se divorció hace algún tiempo de su ex pareja Mayeli Alonso, por lo que tras esta separación se ha visto inmiscuido románticamente con varias mujeres, siendo Belinda una de ellas, aunque hace unas semanas también se le ha visto románticamente con Mónica Noguera, por lo que se le ha dado una fama de “mujeriego”.

En ese sentido, el diario “Excélsior” cuestionó a Lupillo Rivera sobre si es un mujeriego, por lo que decidió admitir que tiene un problema con las mujeres, y con mucha honestidad habló que si es mujeriego.

“Creo que ya toda la gente me está tachando de mujeriego, ¿verdad? Y ¿por qué no ser mujeriego, si lo más hermoso de esta tierra son las benditas mujeres”, dijo Lupillo Rivera.

A pesar de ser un “mujeriego” Lupillo Rivera ha confesado que hay una sola mujer en su vida, y a la que él considera como la dueña de su corazón, y es Rosa Saavedra, su madre.

Sin embargo, recientemente, Lupillo Rivera fue blanco de críticas cuando al subir a una mujer al escenario en un evento para cantarle las mañanitas, el intérprete de “Sufriendo a solas” le dio un beso en los labios.

Lupillo Rivera está harto de Belinda

El cantante de banda ha dicho en múltiples ocasiones que está harto que le sigan preguntando sobre su supuesta relación con Belinda, ya que él ha dicho todo lo que tiene que decir al respecto de dicha relación, además resaltó que ello ha quedado en el pasado, pero tal parece que los fans y los medios no lo superan.

Te puede interesar: Lupillo Rivera recuerda a Jenni Rivera en el paro nacional "Un día sin mujeres"

Incluso Lupillo Rivera confesó que quiere ir a verla a su obra “Hoy no me puedo levantar” sin embargo, no quiere toparse con los medios, para ser cuestionado sobre dicho tema.