¿Lupillo Rivera aceptaría ser un sugar daddy? El cantante responde

Lupillo Rivera aprovechó su reciente encuentro con la prensa durante el evento de Clausura del Teletón 2022 para hablar sobre diversos temas. Al calor de la plática, una reportera le preguntó sobre la posibilidad de convertirse en sugar daddy a lo que él respondió que el consentir a tu pareja no debe de llevar un sobrenombre.

“Yo creo que la responsabilidad del hombre es hacer feliz a la mujer en todos los aspectos, entonces yo no le pongo sobrenombre. Yo creo que es responsabilidad del hombre tomar las riendas y decir ‘mi amor, esto es tuyo’”, declaró entre risas el llamado ‘Toro del Corrido’.

Los reporteros le recordaron su polémico romance con Belinda.

Recordemos que el cantante ha cosechado fama de sugar daddy debido a los rumores que envuelven su controversial romance con Belinda, los cuales aseguran que él le regaló una lujosa casa. No obstante, él mismo ha desmentido dicha información mientras que ella asegura que no necesita novios para darse una vida llena de lujos.

No se considera un símbolo sexual

Por otro lado, “El Toro del Corrido” opinó sobre aquellas mujeres que se sienten atraídas por él. Visiblemente apenado, él aseguro que no se considera ni se siente un símbolo sexual para luego desviar el tema haciendo alarde de su experiencia en las famosas artes amatorias.

“No me siento sex symbol, o sea, me encanta, me encanta el se… o sea, a mí me encanta ese rollo, pero hay mucha experiencia, pero, pero no, no me siento”, dijo Lupillo Rivera, quien finalizó la entrevista hablando de su gusto por las mujeres de 30 a 50 años de edad.

¿Cuánto es la fortuna de Lupillo Rivera?

"El Toro del Corrido" ha cosechado una enorme fortuna gracias a su carrera musical y otros negocios.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Lupillo Rivera posee una fortuna estimada de 12.5 millones de dólares, la cual ha cosechado a lo largo de más de 28 años de carrera artística pero que también ha sido posible gracias a otros negocios que él posee:

