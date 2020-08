Lupillo Rivera ¿Celoso? Dio unfollow a Nodal al revelar su relación con Belinda

Durante el 2019 uno de los temas más sonados fue el romance de Lupillo Rivera con Belinda, pues para muchos era imposible creer que entre esos dos famosos hubiera una relación, pero fue más que verdad, tanto que el hermano de Jenni Rivera hasta se tatuó su rostro.

Sin embargo, la Beli ha dado vuelta a la página y recientemente se confirmó su relación con Christian Nodal, con quien compartió el set de La Voz México 2020, por lo que al viralizarse las fotos todos comenzaron a preocuparse por los sentimientos del tío de Chiquis Rivera.

Aunque el cantante no ha hecho declaraciones al respecto, si ha dado una señal de cómo se siente, y parece que la noticia no le cayó muy bien, pues se ha comprobado que dejó de seguir al intérprete de “Se me olvidó” en Instagram, y no es un rumor, pues basta con entrar al perfirl de Lupillo para darse cuenta que ha dado unfollow al nuevo novio de su ex.

Lupillo Rivera dejó de seguir a Christian Nodal luego de enterarse que anda con Belinda pic.twitter.com/514u3ILRPR — MemesDelCBTis (@MemesDeICBTis) August 6, 2020

De hecho, los memes y tuits haciendo referencia a esto han comenzado a rondar por Twitter, sobretodo le han preguntado qué va a hacer con el tatuaje de Belinda que tiene en el brazo, ya que debe ser muy doloroso saber que tu ex ya te olvidó.

Christian Nodal: Así reveló su romance

Este amorío entre la ex de Giovani Dos Santos y el intérprete de Regional Mexicano de 21 años de edad, se dio a conocer después de un par de coqueteos en Instagram, y tras la publicación de una foto en la que ambos están abrazados, que dice “Te amo”.

Posteriormente fue la cuenta de Twitter de La Voz Tv Azteca, quienes también revelaron que la información es verídica, y que efectivamente hay romance entre Belinda y Christian Nodal, así que tal parece que el programa de canto ha sido la manera de la famosa de encontrar pareja.

Lupillo Rivera después de tatuarse a Belinda y ver que ya anda con Nodal: �������� pic.twitter.com/1rbzOGnh5B — Celeste Flores (@celestefloresrv) August 5, 2020

Aunque muchos estamos tristes y preocupados por los sentimientos de Lupillo Rivera, no podemos dejar de desearle lo mejor a los cantantes en su nueva relación, ¿Crees que van a durar mucho tiempo?.