Lupe Esparza se disculpa con Christian Nodal por menospreciarlo

Christian Nodal fue despreciado por Lupe Esparza y ahora le pide disculpas.

El vocalista de “Bronco”, Lupe Esparza ofreció disculpas públicas a Christian Nodal y la razón es que en los inicios de su carrera, lo buscó para una colaboración, sin embargo el líder de la agrupación se había negado porque no creía en su talento.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Christian Nodal le confesó a sus seguidores, que varios artistas lo menospreciaron en sus inicios, entre ellos se encuentra Lupe Esparza, quién ahora ha cambiado de opinión.

Recordemos que en la actualidad Christian Nodal es uno de los principales exponentes del regional mexicano y ahora acapara las noticias de la farándula, gracias al éxito en su carrera y las polémicas de su vida personal.

¿Cómo inició su carrera Christian Nodal?

Lupe Esparza se disculpa públicamente con Christian Nodal.

El cantante Christian Nodal inició su carrera desde la adolescencia, componiendo sus propios temas, su primer lanzamiento fue “Te fallé” el cuál se hizo viral, sin embargo alcanzó la fama con “Adiós Amor” y en diversas ocasiones ha revelado que sus inicios en la música fueron difíciles.

En una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” fue Lupe Esparza, quién reveló que fue uno de los artistas que menospreciaron a Nodal, ya que no creía en su talento, debido a su éxito “repentino”.

"Yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo y se va a éxito, hace debut a despedida, porque no hay un escalonamiento, pero en este caso con Nodal me equivoqué", indicó el intérprete de 'Que no quede huella'.

Lupe Esparza aplaude el éxito de Christian Nodal

Lupe Esparza aplaude el éxito de Christian Nodal y hasta le da consejos.

El vocalista Lupe Esparza, quién también ha confesado que “Bronco” fue rechazado en diversas ocasiones por ser “gruperos”, no perdió la oportunidad de aplaudir el éxito que Chistian Nodal ha alcanzado.

"Pensé que hasta ahí iba a llegar, pero lo hizo muy bien y fue cosechando grandes temas, interesantes y yo a él le veo ese potencial, así que se cuide y que se quede, no solo por los escándalos, es un muchacho muy joven que tiene mucho potencial y que está logrando bastante en cuestión de la música" subrayó.

De igual forma, Lupe Esparza le aconsejó a Christian Nodal que dejé atrás la polémica con Belinda y que continué haciendo música.

