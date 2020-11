Lunay es nombrado en la lista de artistas “21 under 21” de Billboard

Lunay se une a Billie Eilish, Lil Mosey, Chloe x Halle y Noah Cyrus en la lista de la famosa reivista Billboard “21 under 21” que reúne a los mejores artistas por debajo de los 21 años de edad.

Sumada a su aparición en la lista, Lunay ha sido colocado por la revista chilena Sarah como el “Principe del reggaeton” debido a sus éxitos en dicho género y en el trap. También es portada de la revista estadounidense WWD, una importante publicación de moda.

El cantante, oriundo de Puerto Rico, se ha posicionado como uno de los exponentes más destacados del momento en el género urbano después de que en 2017 lanzara el tema "Aparentas" junto al rapero Mvrio.

"En 'Soltera' pongo a la mujer en primer lugar, para que se sienta siempre especial y sepa que no necesita una compañía para poder pasarla bien. No necesita un hombre, no necesita estar amarrada a una relación, ella tiene total libertad", señaló al respecto Lunay.

El puertorriqueño ha obtenido múltiples sencillos de éxito, un álbum debut #1, más de una docena de los principales premios de música latina, su primera línea de moda y más de 1.5 mil millones de visitas en YouTube.

¿Quién es Lunay?

Lunay, un puertorriqueño de solo 19 años, ha llegado para establecerse como la indiscutible superestrella de la nueva generación del género.

Tras irrumpir en las listas y en las plataformas de video de los fans de todo el mundo con “Soltera2, a la que siguió́ el tan esperado remix con Daddy Yankee y Bad Bunny.

Lunay es uno de los nuevos exponentes del trap más famosos.

TE RECOMENDAMOS LEER: Lunay ofrecerá concierto gratuito a través de “LaMusica Live”

Lunay se ha catapultado rápidamente a lo más alto de las listas con dos sencillos que han alcanzado la primera posición de Latin Airplay.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.