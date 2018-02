¡Luna Bella es fuertemente agredida tras el lanzamiento de su libro!

La actriz porno Luna Bella ya firmó con una editorial, pero tiene una sorpresa más grande. No cabe duda que la youtuber y actriz porno Mujer Luna Bella es multifacética, ya la vimos hacer de todo, hasta debutó como estrella de Televisa en la bioserie de Silvia Pinal, pero lo último que le faltaba por fin llegó y así lo anunció.

Con un mensaje en su perfil de Instagram, Luna Bella avisó que se lanzará como escritor, situación que dejó en shock a sus miles de seguidores y molestó a otros usuarios.

"Listo, lunáticos, ya firmando el contrato con la editorial para las futuras regalías de mi libro. ¡ABRAZA TUS SUEÑOS!", escribió Luna al pie de la imagen donde luce feliz por este paso en su carrera.

Los insultos no se hicieron esperar y ¡Luna Bella es fuertemente agredida!

"Aquí es donde me doy cuenta que de nada sirve estudiar 18 años de tu vida, si con el simple hecho de enseñar o decir pen#@&%$ tienes más de lo que mereces, en fin… #MéxicoMágico"; "Y cómo se llamará el libro: Luna paje#¢∞@"; "Tendrá palabras sabias como 'testiga' y 'peliar'"; "Será la reedición del libro vaquero"; "Te van a demandar, el Kamasutra ya existe"; "Deberías firmar con #Brazzers"; "El libro habla sobre cómo pu#¢@r en la vida o cómo cog#@¢$ a alguien? Si no es de eso no encuentro otro motivo de qué trate tu libro".

A pesar de los insultos que recibió, Luna Bella afirma que se publicación será in texto autobiográfico en el que narrará su infancia, adolescencia, cuando se topó con las drogas, su incursión en la prostitución y más detalles.

Y no solo eso, Luna piensa en grande, ya que tiene un plan más ambicioso, convertir su libro en película, por lo que su novio ya está buscando negociar con Netflix o cualquier productora que tenga interés en esto.