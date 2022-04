Luna Bella contó su peor experiencia sexual con un cliente

Fue en un podcast de YouTube que Luna Bella contó su peor experiencia sexual, una anécdota que ha sido de las más extrañas durante su carrera como sexoservidora y que incluso le causó mucho miedo.

Verónica Meléndez, mejor conocida como ‘Luna Bella’ en la actualidad es modelo e influencer en OnlyFans, alrededor de 2017 era uno de los personajes de internet, claro antes de la llegada de la nueva generación de creadores de contenido.

En su momento, Luna Bella solía publicar anécdotas muy subidas de tono y retos a su canal de YouTube con alto contenido sexual. Actualmente no tiene tantos seguidores pero aún hay quienes la siguen por su explícito que suele publicar.

Luna Bella y su peor experiencia sexual

El cliente le pidió algo sumamente perturbador.

Recientemente en el podcast del canal de Doble G en YouTube la influencer de OnlyFans reveló sus anécdotas más extrañas cuando era sexoservidora.

“Si me dio mucho miedo. Es de un vato que me dijo: Ponte esta lencería y me la puse. Al acostarme me dijo ‘quiero tener relaciones contigo pero quiero que te hagas la muerta'”.

Ella reconoció que en aquella ocasión sintió miedo por lo que estaba pasando pero como siempre trató de complacer a todos sus clientes con cualquier tipo de fantasía.

“Cuando él termina me dice: Esa ropa es de mi ex novia y te pareces mucho a ella. Él no la podía dejar ir porque ya había muerto y quería sentir que estaba con ella una vez más”.

Se metió con un pastor cuando era cristiana

La modelo dice aún ser creyente.

En el mismo podcast Luna Bella dijo una de sus experiencias cuando estuvo como cristiana. En ese momento dijo que un pastor se le acercó a ella y le pidió un servicio sexual, algo que dijo que se desilusionó con la cristiandad luego que en un principio había sentido que encontró la paz.

