Luli Salazar invade redes sociales tras insólita confesión (VIDEO)

La famosa modelo Luli Salazar inundó las redes sociales, luego que el pasado sábado confesara abiertamente en el programa “Podemos Hablar” que hace "pis" en vasos desechables y además cuenta con una asistente encargada de desechar el contenido de este artefacto.

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para pulir y publicar sus mejores memes, tras la atrevida e insólita confesión de Luli Salazar.

Te puede interesar: Da a luz a cuatrillizos con apenas… ¡50 años de edad!

Fue un momento en el programa cuando el conductor lanzó la pregunta "¿quiénes no pueden ir al baño fuera de su casa?" y sin pena Luli Salazar fue la primera en pasar al frente y confesar: "Soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa, no. Excepto que esté en una emergencia. Pero no me siento en la tabla, soy muy asquerosa: hago pis de parada o a veces en vasitos", aseguró la rubia.

El silencio invadió el foro cuando además Luli Salazar aseguró tener una amiga de confianza que le proporciona los vasitos de plástico y luego se encarga de tirarlos.

La modelo y actriz Luciana Salazar @lulipop07 cumple años, nació #UnDiaComoHoy 7 de Noviembre de 1980 en Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/O3oFKJ3JvQ — Raúl Brindis (@raulbrindis) 7 de noviembre de 2018

Fue cuestión de minutos para que en Twitter Luli Salazar protagonizara los mejores memes y sentido del humor sorprendiendo a más de uno, para algunos fue de risa, mientras que para otros usuarios es de lo más asqueroso.

El tema fue tan polémico que Luli Salazar terminó siendo víctima de diversas críticas por su aspecto físico.

Que miedo la cara de Luciana Salazar — Micaela (@micasanmi) 11 de noviembre de 2018