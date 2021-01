Luke Evans se une a la película de "Pinocho" de Robert Zemeckis con Tom Hanks

La película live action de Pinocho de Robert Zemeckis con Tom Hanks como Geppetto puede haber perdido su estreno en cines a favor de un debut directo a Disney Plus, pero eso no significa que Disney se preocupe menos por la película.

De hecho, el estudio ha llamado a una de las estrellas de un remake live action anterior para unirse al elenco. Luke Evans, quien interpretó a Gastón en La bella y la bestia, interpretará al cochero (The Coachman) en Pinocho.

¿Qué sabemos del papel de Luke Evans?

Para aquellos que no recuerdan la película original de Disney, The Coachman es un tipo que atrae a los niños pequeños malos a Pleasure Island para convertirlos en burros.

Un wikifan de la película clásica que se refiere a él como "uno de los villanos más malvados, malévolos, odiosos, crueles, siniestros y peligrosos" de Disney, lo cual es bastante duro.

Con suerte, Luke Evans se inclina hacia eso e interprete The Coachman como el bastardo más vil del universo. Después de todo, con el adorable Tom Hanks interpretando al adorable Geppetto, a la película le vendría bien un poco de rudeza.

En La Verdad Noticias, aún no tenemos detalles de cuando Pinocho llegará a Disney Plus, pero dado que no sabemos quién interpretará al precioso niño de madera de Geppetto (o, más bien, quién servirá como modelo humano para el CG), el anuncio podría tardar.

¿Qué te parece la incorporación de Luke Evans al elenco de Pinocho?, ¿Crees que es un elemento necesario a la película de Robert Zemeckis con Tom Hanks al frente? Dinos en los comentarios.

