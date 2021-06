Lukasz Witt-Michałowski, el novio de Anna-Maria Sieklucka de 365 DNI

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la película de Netflix, 365b DNI, ya ha iniciado los rodajes de su segunda parte, y es por ello que a través de internet y de las diferentes redes sociales se busca sobre la vida de los protagonistas, y recientemente sobre Lukasz Witt-Michałowski.

Si bien, este actor no salió en la primera entrega de la cinta, su nombre se ha hecho muy popular, pues el famoso actor polaco tiene una relación muy importante con la producción, y es que es el novio de la protagonista Anna-Maria Sieklucka.

Y aunque pareciera imposible, pues “Massimo” el protagonista de la historia es un hombre deseado por muchas, parece que a la mujer que lo tiene cerca no le interesa el actor que da vida al personaje, pues mantiene una relación con un hombre muy diferente al protagonista de 365 DNI, Michlle Morrone.

¿Quién es Lukasz Witt-Michałowski?

Este es el novio de Anna-Maria

Con más de año y medio de relación, el actor Lukasz Witt-Michałowski es considerado uno de los hombres “Más suertudos del mundo”, por tener a lado suyo a la actriz protagonista del popular filme erótico de Netflix.

Sin embargo, el no se queda atrás, y es que aunque no es reconocido mundialmente como su novia, si es una gran estrella en su natal polonia, pues el originario de la ciudad de Lublin es un actor y director de teatro, y aunque apenas lleva un año con la famosa, en realidad se conocen desde hace mucho tiempo.

Ambos estudiaron en la Escuela Estatal de Teatro en Cracovia Polonia, por lo que se conocen incluso antes de iniciar su carrera en el mundo del espectáculo.

Aunque está de muy buen ver, el actor no se parece en nada a Michele Morrone, pues el es rubio, con un cuerpo no tan fornido, pero con una imagen muy elegante, por lo que no nos queda duda de porque la actriz que interpreta a Laura se derrite por él.

¿Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone fueron pareja?

Los protagonistas no han protagonizado un romance más que el de ficción

Lamentablemente para los fans de la película, quienes esperaban ver juntos a los actores, en el entendido de que podrían ser una gran pareja no solo en la ficción, sino también en la vida real, esto no será posible, pues como te mencionamos la actriz Anna María Sieklucka lleva varios años con su pareja.

Mientras que en el caso de Michele Morrone se rumora que incluso es gay, sin embargo, estuvo casado con una mujer en 2014. Pero hay imágenes que comprobaran que tiene una preferencia sexual perteneciente a la comunidad LGBT.

Por lo pronto esto no está confirmado, sin embargo, lo cierto es que entre ambos no hay más que una linda amistad y compañerismo, además de un gran trabajo profesional.

¿COnocías a Lukasz Witt-Michałowski, el novio de Anna-Maria Sieklucka?, ¿Verás la segunda entrega de 365 DNI?, dinos tu opinión en los comentarios.

