Luisito Comunica tuvo que huir de la Marcha Zombie 2022 por este motivo

Este sábado 22 de octubre del 2022 se realizó la famosa Marcha Zombie en la Ciudad de México y Luisito Comunica decidió asistir caracterizado de muerto viviente. Sin embargo, parece que no todo salió como el youtuber tenía planeado.

Luisito primero comentó a través de sus redes sociales que había llegado cuatro horas antes de que empezara el evento por un error, así que era el único que se apareció muy temprano vestido como zombie.

“Yo había leído en redes que la Marcha zombie empezaba a las 10 de la mañana, me paro temprano me maquilla mi amiga la Cami, llegó y no hay nadie. Me dicen: ‘No carnal es hasta las 4:00 de la tarde’. Yo el único maquillado” comentó el youtuber.

Se tuvo que retirar de la marcha por la agresividad de los asistentes

Luisito Comunica en la marcha zombie.

Luisito Comunica se paseó por la CDMX como zombie varias horas antes de que los asistentes de la Marcha Zombie 2022 llegarán. Cuando por fin comenzó el evento, el youtuber esperaba ir del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo.

Sin embargo, también le volvió a salir mal, pues Luisito reveló que no pudo llegar al final del recorrido porque los asistentes se pusieron algo agresivos con él, aunque todo parece indicar que era de la emoción.

“Estuvo muy bien la marcha, pero me tuve que ir porque la gente se pone un poquito agresiva. Entiendo la emoción, y la apreció mucho, pero si sentí el riesgo en varias ocasiones” contó Luisito.

¿Dónde vive actualmente Luisito Comunica 2022?

Casa de Luisito Comunica.

Se reveló que el famoso Luisito Comunica decidió irse a conseguir una propiedad a la ciudad de Anzoátegui, Venezuela. Pues es el país de donde proviene su novia Ari Tenorio. Recientemente te revelamos en La Verdad Noticias que le pidió matrimonio a su novia en Disney.

