Luisito Comunica tuvo problemas para viajar en Europa por esta razón

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en el mundo de YouTube como Luisito Comunica, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras denunciar que su padre no pudo viajar dentro de Europa debido a que recibió la vacuna Sinovac, la dosis china contra la COVID-19, misma que no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento.

De acuerdo a declaraciones realizadas en sus historias de Instagram, el youtuber e influencer y su padre se encontraban haciendo una escala en el aeropuerto de Estambul, Turquía. Sin embargo, ellos no pudieron dirigirse a su destino ya que las autoridades le negaron el acceso a su progenitor a su siguiente vuelo.

“Situación muy desafortunada… Mi papá tiene la vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa. No la aceptan... Entonces, si ustedes tienen vacuna Sinovac sepan que no sirve para viajar. Literal nos rebotaron, nos dijeron ‘no pueden ir a Europa’, declaró Luisito Comunica en su cuenta de Instagram.

Ante dicha situación, el también empresario detalló que él y su padre se quedarían en Turquía hasta que arreglen dicho inconveniente. Cabe destacar que la Unión Europea sólo admiten la entrada a personas que han sido vacunadas por dosis autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento como Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen.

¿Cuánto le pagan a Luisito comunica?

El youtuber ha cosechado una gran fortuna gracias al contenido que comparte en redes sociales y a los diversos negocios que posee.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Luis Arturo Villar Sudek genera ganancias mensuales que van de los 21 mil dólares a 350 mil dólares, esto gracias al contenido que comparte en redes sociales, principalmente en su canal de YouTube, el cual ya supera los 36.7 millones de suscriptores a nivel mundial.

Además de los videos que comparte con sus seguidores, Luisito Comunica tiene otros ingresos provenientes de los diversos negocios que posee como el libro ‘Lugares asombrosos: Travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer el mundo’, la marca de ropa ‘Rey Palomo’, el restaurante ‘Deigo & Kaito’ y su tequila ‘Gran Malo’.

Fotografías: Redes Sociales