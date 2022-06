¿Luisito Comunica tendrá su propia aerolínea? AEROPALOMO se hace viral

El nombre, el logo y la idea de AEROPALOMO ha causado furor en redes sociales.

Luisito Comunica se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias al nombre de AEROPALOMO, nombre que recibe su propia aerolínea y que ha sido una idea del diseñador Ernesto Serna Reyes, conocido en el mundo de TikTok como @srbrander.

Por petición de los fans, el diseñador mexicano se inspiró en el nombre del “El Rey Palomo”, apodo con el que se le conoce al youtuber, para crear el logo que representaría su marca e iría plasmado en sus aviones, así como las instalaciones y los boletos de su aerolínea.

El tiktoker @SrBrander se inspiró en el youtuber para crear una aerolínea.

Como era de esperarse, su idea no demoró en hacerse viral y en tan solo unos días logró superar los 1.4 millones de likes en TikTok, además de que su video ya fue retomado y publicado en las noticias de la farándula mexicana. Sin embargo, el youtuber aún no ha visto este espectacular proyecto, el cual no hay duda que sería un éxito si se llevara a cabo.

Diseñador lanza cerveza inspirada en Santa Fe Klan

El mismo diseñador revolucionó las redes sociales al mostrar un prototipo de la Chela Klan.

Debes de saber que esta no es la primera vez que @srbrander se hace viral en TikTok por sus diseños. Hace apenas unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que su trabajo era aplaudido por los cibernautas al crear una cerveza inspirada en Santa Fe Klan.

Inspirándose en el estilo y los tatuajes del rapero originario de Guanajuato, Ernesto Serna Reyes diseñó el logotipo y la imagen de la cerveza, cuyo eslogan “Chela Klan: Entre la muerte y el vicio” ha causado gran furor entre los fanáticos, quienes anhelan que este proyecto se haga realidad.

¿Por qué es famoso Luisito Comunica?

Hoy en día, el influencer oaxaqueño puede presumir que es el más seguido de YouTube en México.

Luisito Comunica ha logrado liderar en México entre los influencers gracias a su carisma y el contenido sobre viajes que comparte en YouTube desde su debut en abril del 2012 y hoy en día puede presumir que su canal oficial posee más de 38.9 millones de suscriptores.

