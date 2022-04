Luisito Comunica revela lo que hace para que nadie se siente junto a él en el cine

El influencer mexicano confesó que es "especialito" cuando va a ver una película/Foto: Forbes

Luisito Comunica, uno de los youtubers mexicanos con más seguidores, reveló durante una entrevista que a él no le gusta que otras personas se sienten junto a él cuando va a una sala de cine, así que lo que hace es comprar los asientos a lado del suyo.

En el programa radiofónico “Qué película ver”, conducido por Gaby Meza en Exa, Luisito Comunica fue invitado para promocionar la cinta "Sonic 2", y fue ahí donde confesó lo que hace cuando va a ver una película en la pantalla grande, algo de lo cual no se enorgullece mucho.

“Voy a hacer una confesión que no me enorgullece: tengo un muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no, creo que hasta les beneficia a todos, pero la verdad… Supongamos que voy con alguien, pero no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis”, reveló el youtuber.

Luisito Comunica compra varios asientos en el cine para mayor comodidad

La razón por la que el influencer de 31 años de edad hace esto es porque: “soy bien especialito con que estén masticando, riéndose, hablando”. Luisito explicó a detalle esta situación:

“Entonces, cuando voy a sala convencional, compro dos más a cada lado. Y si voy a salas platino o VIP, compro uno y uno, pero también es medio lacrilla de mi parte porque si compras uno y uno nadie va a comprar el otro, porque en las VIP todo va de dos en dos. Es medio lacra de mi parte”, declaró en su entrevista.

Aunque dijo que cuando son películas muy cotizadas “soy más considerado y no lo hago, porque justo si quieres boletos para Spiderman que no hay, ahí sí soy más considerado. Pero cuando son pelis más de que la sala no se llena, creo que todos se benefician”, comentó.

No obstante, Luisito Comunica, quien ha acumulado su fortuna gracias al internet, también reveló que: “Lo peor de todo es que luego yo hago lo que no me gusta que hagan, yo y mi novia en el cine somos los güiris máximos, cosa que habla de mi hipocresía”.

¿Cuánto gana el canal de Luisito Comunica?

Luisito también tiene otros negocios que le han ayudado a aumentar sus ganancias/Foto: El Universo

Con más de 38 millones de suscriptores en su canal de Youtube, el sitio web YouTubers.me, informó que Luisito Comunica gana aproximadamente en un mes sólo por sus videos 75.3 mil euros, lo que se convertiría en casi dos millones de pesos mexicanos. Gracias a ello, se puede dar el lujo de comprar varios boletos en el cine.

