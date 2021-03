Luisito Comunica recibe duras críticas por visitar un club nudista

Luisito Comunica protagoniza una nueva polémica en las redes sociales, pues durante su estadía en El Salvador decidió visitar un club nudista muy popular de la región, pero lo que el famoso youtuber no se esperaba es que los cibernautas lanzaran duras críticas en su contra.

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica presumió que sus amigos de dicho país lo iban a llevar a un lugar para relajarse, esto luego de que viviera una escalofriante experiencia en un cementerio de El Salvador, por lo que a él le pareció una muy buena idea.

Luisito Comunica causó controversia al presumirse a las afueras de un club nudista.

Luisito Comunica se encargo de explicar que no entró al lugar y que tampoco aprueba la existencia del mismo.

En los videos podemos ver al youtuber de 29 años de edad posar a las afueras del Lips Club Bar, un famoso table dance de El Salvador, el cual aseguró que le habían recomendado y que para él le resultaba conocido por los múltiples memes que sus fanáticos le han mandado.

Finalmente, Luisito Comunica aclaró que nunca entró al lugar y que sólo acudió para tomarse una foto, además de asegurar que no le parece bien que existan este tipo de recintos: "Quiero hacer una aclaración importante porque siento que lo que acabo de subir podría tener repercusiones. No entré al lugar, no me parecen graciosos esos lugares en lo absoluto… Esos lugares son pésimos y no deberían de existir".

Cibernautas reaccionan a polémica foto de Luisito Comunica

Luisito Comunica recibió duras críticas por parte de los cibernautas, especialmente del colectivo feminista.

Fanáticos salen en defensa de Luisito Comunica.

La fotografía de Luisito Comunica no pasó desapercibida para algunos cibernautas, quienes lanzaron duras críticas en su contra e incluso lo tacharon de machista. De igual modo, en las redes sociales se pudieron leer varios comentarios de apoyo para con el youtuber por parte de sus fanáticos, quienes consideraban absurdo que “lo cancelen” por dicha razón.

"Si Luisito Comunica estuviese tan en contra como dice de lugares como Lips, no hubiese utilizado su popularidad para 'recrear un meme' y crear polémica” y “Me parece muy fuerte que Luisito Comunica tenga que aclarar que la foto y las historias que tomo frente al Lips eran para hacer una broma” son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

¿Crees que Luisito Comunica deba ser criticada por esta razón? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram