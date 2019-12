Luisito Comunica llama chismosos a sus fans

Luisito Comunica llama a sus fans chismosos

En el 2019, el millonario Youtuber Luisito comunica se vio envuelto en múltiples polémicas de diferentes índoles. Y el pasado domingo 29 de diciembre publicó en su canal principal que lleva su nombre, un video titulado Top 5 Mis Polémicas 2019, en donde realiza un conteo de los escándalos más importantes en los que se vio envuelto Luisito en el último año de la década. Dicho video, al momento de la redacción cuenta con más de millón y medio de visitas y se posicionó en el lugar número 11 en tendencias.

En el menciona que no es fan de estar en polémicas, alega que cuando un tema se vuelve viral muy rara vez comenta al respecto y le da seguimiento. Confiesa que no cree en el sistema de vivir de polémicas, pero al ser una figura pública no puede librarse para siempre de formar parte de los escándalos y que le sorprendió darse cuenta que muchos de sus seguidores son realmente chismosos.

Comenta que fueron muchos más escándalos en los que se vio envuelto, de los que le hubiera gustado, pero que la mejor manera de afrontar las situaciones es con una sonrisa, aprendizaje y sabiduría.

El escándalo que se posiciona en el lugar #5, es “Luisillo el drogadicto”, polémica que se desarrolló a partir de chistes que el Luisito realiza en su canal de Youtube, al decirles a sus seguidores “Cracks”, pero lo bueno de este chisme, es que muchos de sus seguidores que enfrentan problemas con la adicción a las drogas se acercaron al Youtuber para pedirles consejos.

En el lugar #4 se encuentra el chisme “Lusillo el engreído y grosero con sus fans”, el cual surgió cuando le negó una entrevista a un seguidor, lo que dio pie a múltiples notas que hablaban sobre la mala actitud del youtuber. Luisito comenta que pudo darse cuenta que las personas esperan a un chisme para sacar el odio hacia él.

En el lugar #3 se encuentra el chisme que se dio a partir de unas conversaciones con sus amigos, que daban a entender que Luisito le había sido infiel a su novia de aquel momento “La chule”. Alega que la noticia creció más de lo que debía, al punto que su familia le hablaban por teléfono para comunicarle lo que se decía de él en las redes, pero que tuvo buenos aprendizajes de lo sucedido, como que es mejor alejarse de la polémica y estar bien consigo mismo antes que con los demás.

Escándalo de infidelidad por culpa de un amigo de Luisito

El segundo lugar lo ocupa, la polémica que creció alrededor de las fotografías que publico Luisito en Chernobyl, ya que se comentó que el youtuber no le dio el debido respeto a Chernobyl, a ser un lugar en el que ocurrió una tragedia que es recordada hasta hoy en día. Esta noticia trascendió a medios internacionales y alega que la BBC de Inglaterra lo contacto para poder realizar una entrevista en vivo, la cual se negó a hacer.

Fotografía del Youtuber en Chernobyl

El primer lugar se lo lleva el escándalo que se dio gracias a una carta que escribió un club de fans para nombrar a Luisito Comunica como gobernador interino del estado de Puebla, chisme que trascendió a varios medios del país.

Sin duda el 2019 fue un alocado año para Luisito, pero el alega que ninguna de estos escándalos opaca a todo el crecimiento que tuvo en su carrera y de lo feliz que se siente consigo mismo en estos momentos.

