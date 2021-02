Luisito Comunica indignado; denuncia haber sido víctima de ROBO

Luisito Comunica compartió un nuevo video en su canal de YouTube en donde confiesa que tenía mucha inquietud por salir de viaje, razón por la cual se compró un globo terráqueo, el giro y lo detuvo con el dedo para indicar su próximo destino: la ciudad de Nairobi en Kenia.

Para poder llegar a dicho destino, Luisito Comunica tuvo que tomar un vuelo desde la CDMX con escala en Dallas, Texas. Ahí fue donde el youtuber denunció haber sido víctima de robo, pues le habían sustraído dos celulares que él tenía guardados en el interior de su maletas.

“Yo les conté que iba a traer varios teléfonos, por si me robaban para no quedarme sin comunicación; los había guardado en esta bolsa, pues ¿qué creen? ¡no están! se los robaron y peor tantito me dejaron este teléfono”, detalló el también empresario mexicano en YouTube.

Luisito Comunica añadió que el autor del robo se compadeció de él: "O sea de que el ladrón del aeropuerto dijo: ‘Me los robó, me tracaleo los teléfonos nuevecitos y para no dejar a Luisito sin teléfono, le dejo mi teléfono viejo’, y me echó su teléfono viejo o uno que ahí tenía”.

Luisito Comunica pierde 40 mil pesos en segundos

Luisito Comunica sufrió un robo por más de 40 mil pesos mexicanos.

El robo que sufrió Luisito Comunica habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero todo parece que el creador de Rey Palomo vio el lado bueno de la situación, esto según un mensaje que le envió al ladrón: “Me sacaste una risa, es una historia graciosa que te roben y te dejen un teléfono viejo".

El youtuber detalló que los teléfonos robados son un Samsung Galaxy S20 Plus y un Samsung Galaxy S21, cuyo costo de ambos asciende a unos 40 mil pesos. El equipo que le habrían dejado a cambio es un Huawei P20, cuyo valor no supera los 3 mil 500 pesos.

¿Has sido víctima de robo? ¿Qué piensas acerca de la terrible situación que vivió Luisito Comunica? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de COVID-19 en el mundo? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram