Luisito Comunica está en búsqueda de su nuevo compañero de viaje

Luisito Comunica no solo es el Youtuber más seguido en México, sino que también ha estado en el ojo del espectáculo debido a su situación con su presunta ex pareja La Chule, despues de que se revelara de una supuesta infidelidad por parte de él, situación que fue comentada por todo el mundo.

Pues parece que Luisito Comunica ya está buscando un nuevo compañero de viaje, y el primer candidato es un hombre de 60 años a quien Luisito Comunica está buscando, después de que este sujeto le dejara un comentario en uno de sus videos en Youtube, diciéndole que nunca había viajado.

“Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni salido del país, tampoco conozco el mar, por eso me gusta ver tus videos, porque así viajo lo que nunca pude”, decía el mensaje del usuario de YouTube.

Luisito comunica está en búsqueda de su nuevo compañero de viaje

En ese sentido, el Youtuber se conmovió, por lo que a través de sus redes dijo que lo estaba buscando para poder invitarlo a ir de viaje, así que les pidió a todos sus fanáticos que por favor lo ayuden a encontrarlo.

El señor de nombre Sergio Ramírez publicó ese mensaje hace 2 meses, sin embargo, fue hasta el 8 de agosto que Luisito Comunica emprendió la búsqueda que hasta ahora no ha tenido resultados positivos.

Luisito comunica está en búsqueda de su nuevo compañero de viaje

La petición de Luisito comunica tuvo tantos retuits que llegó a oídos de Volaris, una aerolínea mexicana, la cual se ofreció a financiar los costos de los boletos de avión para el primer viaje de este sujeto, independientemente de cual sea su destino, o si es nacional o internacional.

Te puede interesar: ¡Es oficial! La Chule ABANDONA a Luisito Comunica por INFIEL

No cabe duda que la acción que llevará a cabo Luisito Comunica ha tocado el corazón de los internautas, quienes quieren que aparezca el señor Sergio Ramírez lo más pronto posible, para llevárselo de viaje, seguramente cuando aparezca Luisito comunica nos regalará imágenes de dicho viaje.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos