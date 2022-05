Luisito Comunica, decepcionado de la actuación de Xóchitl Gómez en Dr. Strange 2

Las declaraciones del youtuber han dividido opiniones entre los fanáticos de Marvel.

Luisito Comunica se ve envuelto en una nueva controversia luego de dar su opinión sobre Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, el nuevo y tan esperado proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, nadie se esperaba que lanzará fuertes críticas en contra de Xóchitl Gómez, quien da vida al personaje de América Chávez dentro de la cinta.

De acuerdo a las declaraciones del youtuber, no duda que la actriz mexico-estadounidense es muy talentosa en su trabajo pero aseguró que en la secuela del Dr. Strange no le gustó su español, lo cual hizo que no pudiera sentirse identificado como mexicano. Incluso mencionó que lo mejor había sido elegir a otro actor.

"El Rey Palomo" asegura que debieron elegir a un actor con mejor español para el personaje de América Chávez en Dr. Strange 2.

“A mí no me encantó la elección de la chica para América Chávez porque su español es muy malo… Creo que si querían hacer la representación de un personaje mexicano, pudieron haber escogido a alguien que sí hablara realmente español mexicano o al menos haber entrenado mejor a la chica”, declaró el también empresario en sus historias de Instagram.

Finalmente, Luisito Comunica se burló de la escena en donde América Chávez le pregunta a Wong si el Dr. Strange no habla español. Los comentarios del youtuber dividieron a los fanáticos de Marvel, pues algunos le dieron la razón, otros lo señalaron de menospreciar el trabajo de la actriz y hubo quien lo acusó de dar críticas clasistas.

Xóchitl Gómez brilla en Dr. Strange 2

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se ha convertido en uno de los proyectos más esperados de Marvel Studios por la comunidad latina debido a la representación que Xóchitl Gómez dará al dar vida a América Chávez, una superhéroe capaz de crear portales para viajar entre dimensiones.

“Cuando crecí no tenía mucha representación, entonces me alegra ser la representación de alguien más y se puedan ver reflejados así mismo en la pantalla grande porque eso es muy importante”, declaró la actriz al respecto de lo que espera el público mexicano en esta nueva cinta durante una entrevista exclusiva publicada por el portal SensaCine.

¿Por qué se hizo famoso Luisito Comunica?

El influencer poblano lidera el ranking entre los youtubers de México desde hace varios años.

Luisito Comunica ha logrado liderar en México entre los youtubers gracias a su carisma y sencillez desde su debut en abril del 2012, cualidades que le han ayudado a ganar más de 38.8 millones de suscriptores en YouTube, cifra que lo posiciona como uno de los creadores de contenidos más populares de la plataforma.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales