Luisito Comunica causa revuelo tras quejarse de las largas filas en Disney

Luisito Comunica es uno de los influencias más poderosos en la industria del entretenimiento en México y por supuesto a nivel mundial, constantemente creando contenido sobre reseñas de lugares a los cuales visita o comidas extrañas que se da el lujo de aprobar en sus paradas obligatorias.

El reconocido youtuber también ha confesado en pasadas entrevistas las desagradables experiencias que le ha tocado visitar en lugares de China, Estados Unidos e incluso Japón, sin embargo nada como las filas enormes de gente que tiene que esperar para los atractivos de Disneylandia.

El influencer que recientemente arremetió contra Lele Pons por asegurar que no es latina, aprovechó el uso y la influencia de sus redes sociales para quejarse de la organización de Disney y mandar un contundente mensaje a la empresa organizadora.

A través de sus redes sociales Luisito nos contó que aprovechó su fin de semana para visitar uno de los atractivos más grandes del mundo, los parques temáticos de Disney, sin embargo no pensó que sería una verdadera decepción, pues a pesar de llegar muy temprano al sitio y comprar un pase especial, no podía disfrutar de las atracciones debido a las largas filas.

"El lugar más feliz del mundo que no lo creo. Me voy a quejar, es muy estresante venir a Disney, es fila tras fila. Ni siquiera hemos hecho nada y ya me tiene haciendo filas virtuales, todo es una constante fila", dijo Luisito.

Y agregó:

"Aunque compres el pase 'para todos los parques', los parques se llenan y no puedes entrar. Lugar más feliz del mundo para los niños que ni se enteran, los papás viven estresados alv", escribió el influencer en su perfil.

Sin embargo su experiencia no fue del todo negativa, ya que un empleado del parque temático se dio cuenta de su frustración y lo ayudó por un par de pases para que así pudiera visitar más rápido de sus atracciones: "Me agradó eso. Buen servicio de ese carnal, se llama Michael. Un aumento al buen Mike, por favor".

Si hablamos de seguidores en las redes sociales Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del conocido youtuber emprendedor y actor de doblaje, estaríamos acercándonos a cifras que pocas veces se ven en la industria del entretenimiento.

Tan solo en su canal de YouTube está cerca de llegar a los 40 millones de suscriptores, en Instagram ya rebasa los 32 millones y en Facebook recientemente llego a los 24 millones.

Además Luisito Comunica esto es un referente en el medio digital, pues un hombre ya se ha convertido entre una marca nivel internacional y la cual le pelea a otros conocidos influencers de la plataforma de videos.

