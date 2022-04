Luisito Comunica arremete contra Lele Pons por “ser latina” cuando le conviene

Luisito Comunica está en el ojo del huracán, luego que criticara a la influencer Lele Pons, quien incluso es una de las mejores amigas de Juanpa Zurita y Kimberly Loaiza.

Luis Villar, no se tentó el corazón para decir que la influencer y cantante, únicamente utiliza su ascendencia latina para monetizar, ya que solo lo utiliza cuando le conviene.

El youtuber poblano, afirmó que algún día se le acercó para saludarla, presentándose con educación para saludarla, y ella utilizó una vieja táctica: dijo que no hablaba español.

"Creía haber escuchado que ella era venezolana y pensé que hablaba español. Me presenté y me respondió, 'sorry i dont speak spanish, im sorry", contó el youtuber.

¿Lele Pons solo utiliza a los latinos?

Luisito sabía perfectamente que Lele si hablaba español e incluso él no habría tenido problema en hablar en inglés ya que lo domina a la perfección, pero fue la actitud de Pons que le hizo alejarse.

Cabe recordar que Lele ha triunfado a través del público latino, tras sus colaboraciones con artistas como Kimberly Loaiza, Guayna, entre otros, por lo que muchos sospechan que a través del español, es que ha hecho su fortuna.

¿Cuántos seguidores tiene Luisito Comunica?

¿Cuántos seguidores tiene Luisito Comunica?

Actualmente, Luisito Comunica es el creador de contenido con mayor número de suscriptores en su canal oficial de Youtube, con 38.5 se mantiene como líder. Por otro lado, cuenta con más de 31.8 millones de seguidores en Instagram.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.