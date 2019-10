¡Luisito Comunica ENAMORADO! Surge intenso romance que superó a La Chule

Luis Arturo Villar Sudek, youtuber mexicano mejor conocido como Luisito Comunica con más de 26 millones de suscriptores y que anteriormente fue pareja de “La Chule” ha afirmado en su nuevo video que se encuentra muy enamorado y no dudó en decir de quién se trataba.

“Si piensan que estoy hablando de una persona están muy equivocados, mi nuevo amor no es un quien amigos, pues me encuentro más que ENAMORADO de mi bella Ciudad de México”, comentó Luisito al inicio del video.

Así es nuestro Luisito Comunica nos jugó una broma con el título del video y nosotros no quisimos desaprovechar la oportunidad de mostrarte lo bien que se encuentra el influencer luego de haber estado de visita en el continente asiático.

Los inicios de Luisito

El mexicano comenzó su participación en Youtube a inicios del 2007 con video tutoriales y poco a poco su canal fue tomando fuerza pues se dedicó a ser constante con sus videos, y cambió su estilo por un concepto en donde nos contó historias de la ciudad que ha sido su hogar.

Luisillo celebró su 6to aniversario en la Ciudad de México regalando a sus fans anécdotas de lo que alguna vez comenzó como un video en el metro. Un 15 de junio de 2014 fue la fecha que marcó el cambio del pasado al presente pues él siente que ha madurado gracias a las muchas amistades que ha obtenido en los últimos años.

“Las amistades que aquí he hecho me han cambiado y me han ayudado a transformarse en otra persona. Tengo tanto que agradecer a su gente a sus oportunidades a sus locaciones”, dijo Luisito.

El youtuber originario de Puebla mencionó que su primera visita a la ciudad de México le demostró lo diferente que era vivir en una ciudad más pequeña, pues la CDMX estaba mucho más llena de gente, diversidad y distintas formas de hablar.

Fue a partir de su visita en el 2012 que decidió frecuentar la ciudad porque había quedado fascinado con el modo de vivir y pensar de la gente, “Sientes que hay mucho estrés. Sin embargo, sabes que no eres el único” añadió Luisito.

No cabe duda que la Ciudad de México ha significado mucho para el “Provinciano en la ciudad” pues se siente muy cómodo y agradecido por la inspiración que ha recibido para poder seguir en búsqueda de nuevas aventuras por el mundo.

