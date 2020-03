Luisito Comunica ARREMETE contra sus fans yucatecos ¿Qué pasó?

Luisito Comunica ha protagonizado un nuevo escándalo en las redes sociales tras divulgarse un vídeo que expone el reclamo que le realizó a sus fanáticos yucatecos por haber sido hostigado en el lugar donde se encontraba hospedado para grabar nuevo contenido para su canal de Youtube.

El reconocido youtuber anunció en su cuenta oficial de Instagram que se encontraba de visita en la ciudad de Valladolid, Yucatán para grabar un nuevo vídeo que compartiría en su canal; Luisito Comunica presumió en sus historias que se la estaba pasando bien en tierras yucatecas pero no esperaba que más adelante viviría un lamentable suceso.

A través de las redes sociales ha sido publicado un vídeo donde se muestra a Luisito Comunica discutiendo con un grupo de fans yucatecos que acudieron al lugar donde se encontraba para conocerlo y tomarse una foto con el pero parece que este acto provocó el enojo del youtuber.

Luisito Comunica estalla contra sus fans

En el vídeo se puede observar como Luisito Comunica le reclama a sus fans que no lo hayan dejado dormir bien pues señaló que durante toda la noche lo estuvieron hablando; el youtuber agregó que se encontraba en Valladolid para grabar un nuevo vídeo que enseñaría las maravillas de dicha ciudad yucateca.

“Yo vengo aquí a grabar, a enseñar el lugar y el hecho de que vengan ustedes a mi hotel y me estén gritando toda la noche y hostigando, la verdad no me agrada, quiero que sepan que no me agrada pero nos vamos a tomar unas fotos, ok, puras selfies”, mencionó Luisito Comunica.

Luisito Comunica se notaba algo incómodo con la situación que se encontraba viviendo en esos momentos pero no negó la oportunidad a sus fans de tomarse unas fotos con él; usuarios de las redes sociales han criticado la actitud del youtubers pues aseguran que la fama ya se le subió a la cabeza.

Fotografías: Intagram @luisitocomunica

